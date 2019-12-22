Abdullah Avcı'dan maç öncesi kadro açıklaması!
Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe'ye Ülker Stadyumu'nda konuk olacak Beşiktaş'ta tecrübeli çalıştırıcı Abdullah Avcı maç öncesi değerlendirmelerde bulundu. İşte Avcı'nın o sözleri...
Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe ile Ülker Stadyumu'nda karşılaşacak olan Beşiktaş'ta karşılaşma öncesi teknik direktör Abdullah Avcı açıklamalarda bulundu. İşte Avcı'nın o sözleri...
Abdullah Avcı: "Maçın anları ve senaryoları vardır. Maç içindeki hamlelerimizi ona göre düşüneceğiz. Ruiz ve N'Koudou bir, bir buçuk aya yakın bir süredir bizimle yoklar. Böyle bir atmosferde sakatlanma riski olduğundan dolayı hamle oyuncusu olarak değerlendireceğiz."
"Tribün siyah giydi, ben de siyah giydim. Beşiktaş'ta her zaman bir bütünlük vardır. Atmosfer çok güzel. Umarım taraftarlarımızı güzel bir şekilde evlerine döndürürüz."
"Bütün duygumuz kazanmak üzerine. Galibiyet için planımızı yaptık." şeklinde konuştu.
- 22.12.2019
- Güncelleme: 22.12.2019 19:01
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Toplam 3
Yorum
cem Aynen hocam sayende maglubiyete devam hakkımız var nasıl olsa
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Trabzonspor'da Ünal Karaman: Kötü oynama hakları var
Toplam 3
Yorum
cem Aynen hocam sayende maglubiyete devam hakkımız var nasıl olsa
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Toplam 3
Yorum
cemal Bize iki hafta yeter bu galibiyet, şampiyonluk Ünal Hoca ile hikaye, zaten bu sene şampiyon olamazsak sonrası zor
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