Abdullah Avcı'dan maç öncesi kadro açıklaması!

Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe ile Ülker Stadyumu'nda karşılaşacak olan Beşiktaş'ta karşılaşma öncesi teknik direktör Abdullah Avcı açıklamalarda bulundu. İşte Avcı'nın o sözleri...

Abdullah Avcı: "Maçın anları ve senaryoları vardır. Maç içindeki hamlelerimizi ona göre düşüneceğiz. Ruiz ve N'Koudou bir, bir buçuk aya yakın bir süredir bizimle yoklar. Böyle bir atmosferde sakatlanma riski olduğundan dolayı hamle oyuncusu olarak değerlendireceğiz."

"Tribün siyah giydi, ben de siyah giydim. Beşiktaş'ta her zaman bir bütünlük vardır. Atmosfer çok güzel. Umarım taraftarlarımızı güzel bir şekilde evlerine döndürürüz."

"Bütün duygumuz kazanmak üzerine. Galibiyet için planımızı yaptık." şeklinde konuştu.