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22 Aralık 2019, Pazar
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'dan maç öncesi kadro açıklaması!

Abdullah Avcı'dan maç öncesi kadro açıklaması!

'in 16. haftasında 'ye 'nda konuk olacak 'ta tecrübeli çalıştırıcı maç öncesi değerlendirmelerde bulundu. İşte Avcı'nın o sözleri...

'in 16. haftasında ile 'nda karşılaşacak olan 'ta karşılaşma öncesi teknik direktör açıklamalarda bulundu. İşte Avcı'nın o sözleri...

Abdullah Avcı: "Maçın anları ve senaryoları vardır. Maç içindeki hamlelerimizi ona göre düşüneceğiz. Ruiz ve N'Koudou bir, bir buçuk aya yakın bir süredir bizimle yoklar. Böyle bir atmosferde sakatlanma riski olduğundan dolayı hamle oyuncusu olarak değerlendireceğiz."

"Tribün siyah giydi, ben de siyah giydim. Beşiktaş'ta her zaman bir bütünlük vardır. Atmosfer çok güzel. Umarım taraftarlarımızı güzel bir şekilde evlerine döndürürüz."

"Bütün duygumuz kazanmak üzerine. Galibiyet için planımızı yaptık." şeklinde konuştu.

  1. 22.12.2019
  2. Güncelleme: 22.12.2019 19:01
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