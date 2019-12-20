Muriç’e önlem alıyor
Beşiktaş Teknik Direktörü Avcı, F.Bahçe'nin skorer forveti Muriç'e özel önlem aldırıyor.
Beşiktaş Teknik Direktörü Avcı, F.Bahçe'nin skorer forveti Muriç'e özel önlem aldırıyor. Tecrübeli teknik adamın stoperde görev yapacak oyucularını, "Özellikle hava toplarında çok dikkatli olun. Onu durdurduğumuzda bize gol atamazlar" diye uyardı.
- 20.12.2019
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67. dakika tepkisi
Toplam 2
Yorum
erol abdülkadir tam özkan hocalık diyecek lafım yok.ünal hoca bi bak ya;kaç top almış,ne etmiş.abdülkadirin olduğu her pozisyon ,rakip lehinde.
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Altyapı hamlesi başlıyor
Toplam 1
Yorum
bjk alt yapıda oynayan futbolcuları,erzincan maçında gördük.hiçbirinde iş yok.erzincanda çok iyi utbolcular var.TORPİLİ KALDIRINNNNNNNNNNNNNNNNN
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Fırtına kupaya sarıldı
Toplam 2
Yorum
Paşa Bence ligde oynatacağı stoperleri burdada oynatsın
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