Muriç’e önlem alıyor

Beşiktaş Teknik Direktörü Avcı, F.Bahçe'nin skorer forveti Muriç'e özel önlem aldırıyor. Tecrübeli teknik adamın stoperde görev yapacak oyucularını, "Özellikle hava toplarında çok dikkatli olun. Onu durdurduğumuzda bize gol atamazlar" diye uyardı.