Muriç’e önlem alıyor - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
20 Aralık 2019, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Beşiktaş Haberleri Muriç’e önlem alıyor

’e önlem alıyor

Muriç’e önlem alıyor

, F.Bahçe'nin skorer forveti 'e özel önlem aldırıyor.

Beşiktaş Teknik Direktörü Avcı, F.Bahçe'nin skorer forveti 'e özel önlem aldırıyor. Tecrübeli teknik adamın stoperde görev yapacak oyucularını, "Özellikle hava toplarında çok dikkatli olun. Onu durdurduğumuzda bize gol atamazlar" diye uyardı.

  1. 20.12.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Muriç’e önlem alıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN