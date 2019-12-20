Joao Paulo’da geri sayım
Botafogo’nun 28 yaşındaki yıldızı Paulo’nun menajeri “Beşiktaş ile rakamları dahi görüştük, resmi teklifi bekliyoruz” dedi.
Devre arasında en az iki transfer yapması beklenen Beşiktaş için Brezilya'dan açıklama geldi. Botafogo'nun 28 yaşındaki orta saha oyuncusunun Joao Paulo için yeni bir açıklama yapan menajeri Manica, siyah-beyazlılar ile görüşmelerde önemli yol aldıklarını söyledi. Manica, "Beşiktaş ile görüşmelerimiz devam ediyor. Rakamları da konuştuk, Joao Paulo'yu da canlı izlediler. Henüz sadece resmi teklif gelmedi" ifadelerini kullandı. Oyuncunun peşinde MLS ekipleri Atlanta United ile Seattle Sounders'ın da olduğu kaydedildi. Orta sahanın ortasında hücum özellikleriyle öne çıkan 1,71'lik oyuncu, Botafogo'da oynadığı 85 maçta 6 gol ve 9 asistlik bir performans sergiledi.
- 20.12.2019
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67. dakika tepkisi
Toplam 2
Yorum
erol abdülkadir tam özkan hocalık diyecek lafım yok.ünal hoca bi bak ya;kaç top almış,ne etmiş.abdülkadirin olduğu her pozisyon ,rakip lehinde.
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Altyapı hamlesi başlıyor
Toplam 1
Yorum
bjk alt yapıda oynayan futbolcuları,erzincan maçında gördük.hiçbirinde iş yok.erzincanda çok iyi utbolcular var.TORPİLİ KALDIRINNNNNNNNNNNNNNNNN
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Fırtına kupaya sarıldı
Toplam 2
Yorum
Paşa Bence ligde oynatacağı stoperleri burdada oynatsın
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