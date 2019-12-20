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20 Aralık 2019, Cuma
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’da geri sayım

Joao Paulo’da geri sayım

Botafogo’nun 28 yaşındaki yıldızı Paulo’nun menajeri “ ile rakamları dahi görüştük, resmi teklifi bekliyoruz” dedi.

Devre arasında en az iki transfer yapması beklenen için 'dan açıklama geldi. Botafogo'nun 28 yaşındaki orta saha oyuncusunun için yeni bir açıklama yapan menajeri Manica, siyah-beyazlılar ile görüşmelerde önemli yol aldıklarını söyledi. Manica, "Beşiktaş ile görüşmelerimiz devam ediyor. Rakamları da konuştuk, Joao Paulo'yu da canlı izlediler. Henüz sadece resmi teklif gelmedi" ifadelerini kullandı. Oyuncunun peşinde MLS ekipleri Atlanta United ile Seattle Sounders'ın da olduğu kaydedildi. Orta sahanın ortasında hücum özellikleriyle öne çıkan 1,71'lik oyuncu, Botafogo'da oynadığı 85 maçta 6 gol ve 9 asistlik bir performans sergiledi.

  1. 20.12.2019
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