Göçmenlerle sahaya çıktılar

Dün oynanan Ziraat Türkiye Kupası karşılaşmasından hemen önce saha içerisinde ilginç görüntüler yaşandı. 18 Aralık Dünya Göçmenler Günü dolayısıyla iki takım futbolcuları maç öncesi göçmen çocuklarla sahaya geldi. Bu görüntü tribünlerden alkış aldı. Bu arada Anagold 24Erzincansporlu oyuncular "Kültürlerin buluşma noktası Türkiye" pankartı ile sahaya çıktı.