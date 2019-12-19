Göçmenlerle sahaya çıktılar - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
19 Aralık 2019, Perşembe
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Beşiktaş Haberleri Göçmenlerle sahaya çıktılar

Göçmenlerle sahaya çıktılar

Göçmenlerle sahaya çıktılar

Dün oynanan karşılaşmasından hemen önce saha içerisinde ilginç görüntüler yaşandı. dolayısıyla iki takım futbolcuları maç öncesi göçmen çocuklarla sahaya geldi.

Dün oynanan karşılaşmasından hemen önce saha içerisinde ilginç görüntüler yaşandı. dolayısıyla iki takım futbolcuları maç öncesi göçmen çocuklarla sahaya geldi. Bu görüntü tribünlerden alkış aldı. Bu arada Anagold 24Erzincansporlu oyuncular "Kültürlerin buluşma noktası Türkiye" pankartı ile sahaya çıktı.

  1. 19.12.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Göçmenlerle sahaya çıktılar haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN