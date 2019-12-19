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19 Aralık 2019, Perşembe
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Derbi öncesi 'a müjde!

Derbi öncesi Beşiktaş'a müjde!

, 'in 16. haftasında ile 22 Aralık Pazar günü yapacağı derbi maçın hazırlıklarına başladı. Siyah beyazlılarda Fenerbahçe maçı öncesi gelen haber büyük sevinç yarattı: N'Koudou takımla beraber çalışmalara start verdi.

Kulübünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, BJK 'nde teknik direktör yönetimindeki idmanda siyah-beyazlılar, 5'e 2, dar alanda oyun kontrol pas ve taktik programının yer aldığı çalışmalar yaptı. Antrenman, yarı sahada oynanan çift kale maç ve şut çalışması ile tamamlandı. N'Koudou takımla beraber çalışmalara başladı.

İdmana, tedavilerine devam edilen Dorukhan Toköz ve Douglas Santos katılmadı.

Beşiktaş, karşılaşmasının hazırlıklarına yarın sabah gerçekleştireceği antrenmanla devam edecek.

  1. 19.12.2019
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