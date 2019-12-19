Derbi öncesi Beşiktaş'a müjde!
Beşiktaş, Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe ile 22 Aralık Pazar günü yapacağı derbi maçın hazırlıklarına başladı. Siyah beyazlılarda Fenerbahçe maçı öncesi gelen haber büyük sevinç yarattı: N'Koudou takımla beraber çalışmalara start verdi.
Beşiktaş Kulübünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetimindeki idmanda siyah-beyazlılar, 5'e 2, dar alanda oyun kontrol pas ve taktik programının yer aldığı çalışmalar yaptı. Antrenman, yarı sahada oynanan çift kale maç ve şut çalışması ile tamamlandı. N'Koudou takımla beraber çalışmalara başladı.
İdmana, tedavilerine devam edilen Dorukhan Toköz ve Douglas Santos katılmadı.
Beşiktaş, Fenerbahçe karşılaşmasının hazırlıklarına yarın sabah gerçekleştireceği antrenmanla devam edecek.
- 19.12.2019
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Tosic dönüyor
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Yorum
savaş ŞAKAMI..YAŞ 34 HEM SONRA BJK GİTSİNDE KURTULALIM, SÜREKLİ KIRMIZI KART GÖRÜYOR DENİLEN TOSİC YOK BEE DAHA NELER..
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Ndiaye sesleri
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Yorum
SERKAN Trabzonu ndiaye kurtaracak. Şu trabzona gelmeyen adamların peşinden koşma sevdamız yokmu bizim. Atıf içinde aynılarını yaşamıştık. Ndiayeded
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Fırtına kupaya sarıldı
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Yorum
serkan Altay yenip tur atlarsa istifa edecek misin ? Ü.K.
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