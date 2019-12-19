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19 Aralık 2019, Perşembe
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kalesini yine gole kapatamadı

Beşiktaş kalesini yine gole kapatamadı

, dün deplasmanda 'nda oynadığı 24 maçında rakibine 2-0 mağlup oldu. son 3 karşılaşmada kalesinde ise 8 gol gördü.

, dün deplasmanda 'nda oynadığı 24 maçında rakibine 2-0 mağlup oldu. son 3 karşılaşmada kalesinde ise 8 gol gördü. Teknik direktör Avcı'nın öğrencileri Wolverhampton'dan 4, Yeni 'dan 2, ve Erzincan'dan 2 gol yiyerek kalesini gole kapatamadı. Bu arada Beşiktaş'ın Ziraat Türkiye Kupası'ndaki rakibi 20 Aralık Cuma saat 12.00'de Riva'da çekilecek olan kura sonrasında belli olacak.

  1. 19.12.2019
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