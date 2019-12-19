Beşiktaş kalesini yine gole kapatamadı

Beşiktaş, dün deplasmanda Ziraat Türkiye Kupası'nda oynadığı 24 Erzincan maçında rakibine 2-0 mağlup oldu. Kartal son 3 karşılaşmada kalesinde ise 8 gol gördü. Teknik direktör Avcı'nın öğrencileri Wolverhampton'dan 4, Yeni Malatya'dan 2, ve Erzincan'dan 2 gol yiyerek kalesini gole kapatamadı. Bu arada Beşiktaş'ın Ziraat Türkiye Kupası'ndaki rakibi 20 Aralık Cuma saat 12.00'de Riva'da çekilecek olan kura sonrasında belli olacak.