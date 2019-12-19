Beşiktaş kalesini yine gole kapatamadı
Beşiktaş, dün deplasmanda Ziraat Türkiye Kupası'nda oynadığı 24 Erzincan maçında rakibine 2-0 mağlup oldu. Kartal son 3 karşılaşmada kalesinde ise 8 gol gördü.
Beşiktaş, dün deplasmanda Ziraat Türkiye Kupası'nda oynadığı 24 Erzincan maçında rakibine 2-0 mağlup oldu. Kartal son 3 karşılaşmada kalesinde ise 8 gol gördü. Teknik direktör Avcı'nın öğrencileri Wolverhampton'dan 4, Yeni Malatya'dan 2, ve Erzincan'dan 2 gol yiyerek kalesini gole kapatamadı. Bu arada Beşiktaş'ın Ziraat Türkiye Kupası'ndaki rakibi 20 Aralık Cuma saat 12.00'de Riva'da çekilecek olan kura sonrasında belli olacak.
- 19.12.2019
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Hüseyin’e kesik
Toplam 2
Yorum
Gürsel Özşamlı He canım Hüseyin'i de kulübeye koyun yabancılardan oluşan bir öze dönüş masalı anlatın bize
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Hüseyin’e kesik
Toplam 2
Yorum
SRD Hatalarına rahmen eldeki mevcut stoperlerin en iyisi hüseyin dinlendirilmesinde fayda var çok yıpratıldı çocuk
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Yedi bela Kocaelispor!
Toplam 1
Yorum
K. Süper Lige dönünce tekrardan korkulu rüya olacağız..!!
Beşiktaş kalesini yine gole kapatamadı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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