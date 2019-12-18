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18 Aralık 2019, Çarşamba
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için mesaj yayınlandı

Rahmi Koç için mesaj yayınlandı

yönetimi, dün resmi siteden için geçmiş olsun mesajı yayınladı.

yönetimi, dün resmi siteden için geçmiş olsun mesajı yayınladı. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: " Üyemiz ve Şeref Başkanı Rahmi Koç'un düşme neticesinde sol kalça kırığı tanısı ile hastaneye yatırıldığını büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Hastanede başarılı bir ameliyat geçiren Rahmi Koç'a geçmiş olsun der, acil şifalar dileriz."
  1. 18.12.2019
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