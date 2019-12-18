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18 Aralık 2019, Çarşamba
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Ocak kampında 2 maç yapılacak

Ocak kampında 2 maç yapılacak

, devre arasında 'da yapacağı kampta iki hazırlık maçı oynayacak. tarihleri arasında yapılacak kamptaki hazırlık maçlarının tarihi belli oldu.

, devre arasında 'da yapacağı kampta iki hazırlık maçı oynayacak. tarihleri arasında yapılacak kamptaki hazırlık maçlarının tarihi belli oldu. Kamptaki ilk hazırlık maçını 8 Ocak Çarşamba günü 17.00'de 1. Lig ekibi Mezökövesd ile oynayacak Beşiktaş, 10 Ocak Cuma 16.30'da 1. Lig ekiplerinden Altınordu ile karşılaşacak.
  1. 18.12.2019
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