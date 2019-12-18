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18 Aralık 2019, Çarşamba
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Kimse gitmezse Diaby ayrılabilir

Kimse gitmezse Diaby ayrılabilir

devre arasında biri forvet, biri kanat iki oyuncu almayı hedefliyor. Eğer alınacak iki oyuncu da yabancı olursa elde 13 yabancı olduğu için birisinin gönderilmesi gündeme gelecek.

devre arasında biri forvet, biri kanat iki oyuncu almayı hedefliyor. Eğer alınacak iki oyuncu da yabancı olursa elde 13 yabancı olduğu için birisinin gönderilmesi gündeme gelecek. , Tyler Boyd ve Douglas gitmeyi reddettiği için Diaby ismi gündeme geldi. Sportnig'ten kiralanan 28 yaşındaki oyuncunun kiralık sözleşmesinin feshedilmesi gündeme geldi.
  1. 18.12.2019
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