Kartal’a Belçikalı forvet
Ara transfer döneminde bir golcüyü kadrosuna katmak isteyen Beşiktaş bombayı patlatmak üzere. Siyahbeyazlı yönetim, Chelsea'nin golcüsü Michy Batshuayi'yi transfer etmek için girişimlere başladı.
1.5 SENELİK KİRALIK İSTENECEK
DAHA önce B.Dortmund, Valencia, Crystal Palace gibi dev kulüplerde kiralık olarak forma giyen 26 yaşındaki Belçikalı için Beşiktaş'ın nabız yokladığı kaydedilirken, siyah- beyazlı yönetimin 1,5 milyon euro'luk kiralama teklifinde bulunacağı bildirildi. Bu sezon Chelsea'de genelde oyuna sonradan giren ve Abraham'ın arkasında kalan Batshuayi, Premier Lig'de 11 maçta 1 gol atıp, 1 asist yaparken; milli takımda da 6 maçta 4 gol attı, 1 asist yaptı.
318 MAÇ 119 GOL
Siyah-beyazlıların peşinde olduğu Batshuayi, bugüne kadar profesyonel kulüp kariyerinde toplam 318 resmi maça çıktı. Bu periyotta rakip fileleri 119 kez havalandıran Belçikalı, 30 da asist yaptı.
- 18.12.2019
- Hıncal Uluç: Ben Galatasaray'a Belhanda'dan daha faydalı olurum
- Hıncal Uluç: Galatasaray iflas halinde
- Emre Bol: Ersun Yanal artık Fenerbahçe kariyerinin sonuna gelmiştir
- Mehmet Özdilek: Havalara uçmadan sağlam bir şekilde gitmek istiyoruz
- Hugo Rodallega: Trabzonspor'a saygımdan dolayı gole sevinmedim
-
Trabzonspor kaçan puanlara yanıyor
Toplam 1
Yorum
meceylan Adamın dibisin hugo
-
Niye oynamıyorlar!
Toplam 3
Yorum
Kadir Kaliteli stoper şart alttan gelme topcularla şampiyonluk gelmez..
-
Trabzonspor 1-2 Denizlispor | MAÇ SONUCU
Toplam 2
Yorum
Berkan Belki tek forvet kalabalık orta saha ile oynamanın zamanı gelmiştir.Sörloth ve Tony kulübeye cekilebilir.Kazanan takımlar böyle kazanıyor.
Kartal’a Belçikalı forvet haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.