Kartal’a Belçikalı forvet - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
18 Aralık 2019, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Beşiktaş Haberleri Kartal’a Belçikalı forvet

’a Belçikalı forvet

Kartal’a Belçikalı forvet

Ara döneminde bir golcüyü kadrosuna katmak isteyen bombayı patlatmak üzere. Siyahbeyazlı yönetim, 'nin golcüsü 'yi transfer etmek için girişimlere başladı.

Ara döneminde bir golcüyü kadrosuna katmak isteyen bombayı patlatmak üzere. Siyahbeyazlı yönetim, 'nin golcüsü 'yi transfer etmek için girişimlere başladı. Transfer yasağının kalkmasıyla birlikte çalışmalara başlayan Chelsea'de bazı futbolcuların gidişine izin verecek. Önceliğini forvete veren Chelsea'nin Timo Werner ve Moussa Dembele ile ilgilenirken Michy Batshuayi ile yollarını ayıracağı belirtildi.

1.5 SENELİK KİRALIK İSTENECEK
DAHA önce B.Dortmund, , gibi dev kulüplerde kiralık olarak forma giyen 26 yaşındaki Belçikalı için Beşiktaş'ın nabız yokladığı kaydedilirken, siyah- beyazlı yönetimin 1,5 milyon euro'luk kiralama teklifinde bulunacağı bildirildi. Bu sezon Chelsea'de genelde oyuna sonradan giren ve Abraham'ın arkasında kalan Batshuayi, 'de 11 maçta 1 gol atıp, 1 asist yaparken; milli takımda da 6 maçta 4 gol attı, 1 asist yaptı.

318 MAÇ 119 GOL
Siyah-beyazlıların peşinde olduğu Batshuayi, bugüne kadar profesyonel kulüp kariyerinde toplam 318 resmi maça çıktı. Bu periyotta rakip fileleri 119 kez havalandıran Belçikalı, 30 da asist yaptı.
  1. 18.12.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Kartal’a Belçikalı forvet haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN