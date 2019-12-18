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18 Aralık 2019, Çarşamba
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Güven’e 8 milyon teklifi

Güven’e 8 milyon teklifi

'ın genç forveti için sezon başında siyah-beyazlı kulübün kapısını çalan menajer , "5 milyon euro'nun üzerinde sattığım zaman yüzde 20 prim alırım" diyerek bir kez daha siyah-beyazlıların kapısına geldi.

'ın genç forveti için sezon başında siyah-beyazlı kulübün kapısını çalan menajer , "5 milyon euro'nun üzerinde sattığım zaman yüzde 20 prim alırım" diyerek bir kez daha siyah-beyazlıların kapısına geldi. Güven'i, Verona'nın istediğini anlatan İtalyan menajerin şartları zorlayarak 8 milyon euro'ya kadar bir bonservis bedeli kazandırabileceğini ama 1.6 milyon euro'sunu alacağını söyleyen Gardi'ye, "Resmi teklifle gel" yanıtı verildi.
  1. 18.12.2019
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