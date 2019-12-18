Belçika'da Cyle Larin şov! Hem atıyor hem attırıyor! - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
18 Aralık 2019, Çarşamba
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'da Cyle şov! Hem atıyor hem attırıyor

Belçika'da Cyle Larin şov! Hem atıyor hem attırıyor

'tan bu sezon başında ekibi 'e kiralık olarak giden Cyle , Belçika'da adından söz ettiriyor. Bu sezon gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Larin, hem atmaya hem attırmaya devam ediyor.

'a transfer olduktan sonra gösterdiği performansla gözden düşen 24 yaşındaki oyuncu bu sezon başında ekibi 'e kiralanmıştı. Zulte'de attığı goller ve yatığı asistlerle takımın vazgeçilmezi olan , Belçika'da adından söz ettirmeye devam ediyor.

24 yaşındaki Kanadalı golcü oyuncu, Zulte Waregem'in Belçika Kupası maçında Sporting Charleroi'yu 2-0 mağlup ettiği maçta 1 gol atıp 1 de asist yaptı. Larin, karşılaşmanın 90. dakikasında attığı golle skoru belirleyen isim oldu.

Golcü oyuncu, Belçika ekibinde çıktığı toplan 22 maçta 9 gol 8 asist yaptı. Larin bu performansşa 17 gole direkt katkı sağladı.

Belçika ekibi Zulte Waregem, Beşiktaş ile yaptığı anlaşmaya göre 15 Haziran 2020'ye kadar 24 yaşındaki oyuncuyu 2.5 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında satın alma opsiyonuna sahip.
  1. 18.12.2019
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