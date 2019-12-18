Beşiktaş'tan bu sezon başında Belçika ekibi Zulte Waregem'e kiralık olarak giden Cyle Larin, Belçika'da adından söz ettiriyor. Bu sezon gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Larin, hem atmaya hem attırmaya devam ediyor.
24 yaşındaki Kanadalı golcü oyuncu, Zulte Waregem'in Belçika Kupası maçında Sporting Charleroi'yu 2-0 mağlup ettiği maçta 1 gol atıp 1 de asist yaptı. Larin, karşılaşmanın 90. dakikasında attığı golle skoru belirleyen isim oldu.
Golcü oyuncu, Belçika ekibinde çıktığı toplan 22 maçta 9 gol 8 asist yaptı. Larin bu performansşa 17 gole direkt katkı sağladı.
Belçika ekibi Zulte Waregem, Beşiktaş ile yaptığı anlaşmaya göre 15 Haziran 2020'ye kadar 24 yaşındaki oyuncuyu 2.5 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında satın alma opsiyonuna sahip.
- 18.12.2019
- Hıncal Uluç: Ben Galatasaray'a Belhanda'dan daha faydalı olurum
- Hıncal Uluç: Galatasaray iflas halinde
- Emre Bol: Ersun Yanal artık Fenerbahçe kariyerinin sonuna gelmiştir
- Mehmet Özdilek: Havalara uçmadan sağlam bir şekilde gitmek istiyoruz
- Hugo Rodallega: Trabzonspor'a saygımdan dolayı gole sevinmedim
- Son dakika: Dünya yıldızı El Clasico'da yok! Barcelona - Real Madrid muhtemel 11'leri belli oldu
- Beşiktaş'ta Abdullah Avcı'dan flaş karar! Erzincan maçında...
- Galatasaray Fenerbahçe'yi masada nakavt etti! İşte operasyonun ayrıntıları...
- Ersun Yanal'dan dev rotasyon! İşte Fenerbahçe'nin İstanbulspor 11'i
- Fenerbahçe'den Galatasaray'a dev transfer çalımı! Anlaşma sağlandı
-
MAÇ SONUCU Tuzlaspor 0-4 Galatasaray
Toplam 3
Yorum
azsb Selçuğun oynadığı maçlarda ilk galibiyet
-
Abdurrahim Albayrak: Tuzlasporlu oyuncu dirsek atmış
Toplam 2
Yorum
misafir keşke psg-r.madriti de eleyeceğinize inanıp çıksaydınız avrupa arenasına.madrit -paris nere tuzla nere..hayaller paris..gerçekler tuzla..
-
Abdurrahim Albayrak: Tuzlasporlu oyuncu dirsek atmış
Toplam 2
Yorum
misafir bi sevindirik oldular.sanırsınız psg-r.madriti elediler kupadan.
Belçika'da Cyle Larin şov! Hem atıyor hem attırıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.