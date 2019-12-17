Juninho ayrılığı açıkladı! Marcelo... Son dkaika Beşiktaş transfer haberleri

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lyon'un sportif direktörü Juninho, Beşiktaş'ın eski futbolcusu Marcelo'nun takımdan ayrılmak istediğini açıkladı.

Deneyimli futbolcunun 1.5 yıl daha sözleşmesi olmasına rağmen takımdan ayrılmak istediğini kulübe ilettiğini ifade eden Juninho, Marcelo'nun takım için önemine de dikkati çekti.

İşte Juninho'nun açıklamaları:

"Marcelo takımdan ayrılmak istediğini bize iletti. Eğer orta yolu bulabilirsek uzlaşmak ve takımda tutmak istiyoruz. Çünkü takımımıza güç katan bir oyuncu. Geçen sezon ilk 11 oyuncusuydu. Bu sezon ise yedek kaldı. Ama en ufak bir problem dahi çıkarmadı. Sanırım yolun sonuna geldik."