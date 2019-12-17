Geçtiğimiz hafta Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Leipzig maçında açılan bir pankart sonrası taraftarla tartışan Marcelo, Lyon'da yolun sonuna geldi. Juninho, Marcelo'nun ayrılık kararı aldığını resmen açıkladı.
Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lyon'un sportif direktörü Juninho, Beşiktaş'ın eski futbolcusu Marcelo'nun takımdan ayrılmak istediğini açıkladı.
Deneyimli futbolcunun 1.5 yıl daha sözleşmesi olmasına rağmen takımdan ayrılmak istediğini kulübe ilettiğini ifade eden Juninho, Marcelo'nun takım için önemine de dikkati çekti.
İşte Juninho'nun açıklamaları:
"Marcelo takımdan ayrılmak istediğini bize iletti. Eğer orta yolu bulabilirsek uzlaşmak ve takımda tutmak istiyoruz. Çünkü takımımıza güç katan bir oyuncu. Geçen sezon ilk 11 oyuncusuydu. Bu sezon ise yedek kaldı. Ama en ufak bir problem dahi çıkarmadı. Sanırım yolun sonuna geldik."
- 17.12.2019
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Cezayı kesiyorlar
Toplam 2
Yorum
doğru Hocam bence cezayı sen kestin,öne geçmişken bu kadar ısırmayan takıma karşı bile yeniliyorsa takım bunun baş sorumlusu olduğun gerçek.
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Cezayı kesiyorlar
Toplam 2
Yorum
paşa Hocam marifet sakatlık ve zorunluluktan değil,bu tip maçlarda öne geçmişken formsuz futbolcular yerine gençleri oynatmakta.
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Okan Buruk'tan flaş Serkan Kırıntılı göndermesi!
Toplam 1
Yorum
mustafa Başka mazeret bulamadın herhalde.
Juninho ayrılığı açıkladı! Marcelo... Son dkaika Beşiktaş transfer haberleri haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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