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17 Aralık 2019, Salı
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Güven çöktü!

Güven çöktü!

Malatyaspor maçındaki performansı eleştirilen büyük hayal kırıklığı yaşıyor. Yaptığı hatalar yüzünden moral bozukluğu yaşayan Güven'i teselli görevi ise 'e düştü.

Malatyaspor maçındaki performansı eleştirilen Güven Yalçın büyük hayal kırıklığı yaşıyor. Yaptığı hatalar yüzünden moral bozukluğu yaşayan Güven'i teselli görevi ise 'e düştü. 83'te oyuna giren Güven 11 kez topla buluşup, 2 isabetsiz şut attı.

  1. 17.12.2019
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