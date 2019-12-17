Caner para cezası alacak
Caner Erkin önceki akşam ikinci sarıdan gördüğü kırmızı kartla cezalı duruma düştü. Ancak Beşiktaş'ın başarılı sol beki gelecek hafta oynanacak F.Bahçe derbisinde formasını giyebilecek.
Caner Erkin önceki akşam ikinci sarıdan gördüğü kırmızı kartla cezalı duruma düştü. Ancak Beşiktaş'ın başarılı sol beki gelecek hafta oynanacak F.Bahçe derbisinde formasını giyebilecek. Çünkü hafta arasında Erzincan'la yapılacak Türkiye Kupası maçı var. Ancak Caner gördüğü kırmızı kart nedeniyle kulüp iç disiplin talimatı gereği para cezasını ödemek zorunda.
- 17.12.2019
FOTOMAÇ GÜNDEM
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