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17 Aralık 2019, Salı
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para cezası alacak

Caner para cezası alacak

 Erkin önceki akşam ikinci sarıdan gördüğü kırmızı kartla cezalı duruma düştü. Ancak 'ın başarılı sol beki gelecek hafta oynanacak F.Bahçe derbisinde formasını giyebilecek.

Erkin önceki akşam ikinci sarıdan gördüğü kırmızı kartla cezalı duruma düştü. Ancak 'ın başarılı sol beki gelecek hafta oynanacak F.Bahçe derbisinde formasını giyebilecek. Çünkü hafta arasında 'la yapılacak maçı var. Ancak Caner gördüğü nedeniyle kulüp iç disiplin talimatı gereği para cezasını ödemek zorunda.

  1. 17.12.2019
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