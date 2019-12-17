Caner para cezası alacak

Caner Erkin önceki akşam ikinci sarıdan gördüğü kırmızı kartla cezalı duruma düştü. Ancak Beşiktaş'ın başarılı sol beki gelecek hafta oynanacak F.Bahçe derbisinde formasını giyebilecek. Çünkü hafta arasında Erzincan'la yapılacak Türkiye Kupası maçı var. Ancak Caner gördüğü kırmızı kart nedeniyle kulüp iç disiplin talimatı gereği para cezasını ödemek zorunda.