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17 Aralık 2019, Salı
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Anagold 24Erzincanspor'a konuk olacak

Beşiktaş Anagold 24Erzincanspor'a konuk olacak

, 5. tur rövanş maçında yarın 3. Lig 1. Grup takımlarından Anagold 24Erzincanspor'a konuk olacak. Müstakil Atletizm Pisti Futbol Sahası'ndaki karşılaşma saat 13.00'te başlayacak. Mücadeleyi hakem yönetecek.

, 'daki karşılaşmayı Tyler Boyd, Erdoğan Kaya ve Umut Nayir'i golleriyle 3-0 kazanmıştı. Beşiktaş, beraberlik veya galibiyet halinde adını bir üst tura yazdıracak. Siyah-beyazlı takım, iki farklı yenilgide de tur atlayabilecek.

Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, 'in 16. haftasındaki derbisinden önce oynanacak kupa mücadelesinde önemli oyuncularını dinlendirmesi bekleniyor.

  1. 17.12.2019
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