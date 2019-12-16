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16 Aralık 2019, Pazartesi
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Üç kayıplar!

Üç kayıplar!

Süper Lig'de da modaya uydu! Siyah-beyazlılar, 'ta konuk ettiği BtcTurk Yeni Malatyaspor'a 2-0 yenildi. Siyah-beyazlılar, sahasında Sergen Yalçın’ın takımı Yeni Malatyaspor’a boyun eğdi. 8 maçlık yenilmezlik serisi biterken, zirveyle fark 6’ya çıktı.

Şampiyonluk yolundaki rakipleri Galatasaray'ın takıldığı, Fenerbahçe'nin ise Sivas'tan puansız döndüğü haftayı karlı kapatmak için sahaya çıkan Kara Kartal, Ljajic, Elneny ve Burak ile yakaladığı fırsatları değerlendiremedi. Sergen Yalçın'ın öğrencileri, bir kontratakta 85'te Bifouma ile golü buldu. Uzatmalarda Jahovic'in penaltıdan attığı golle üç puanı hanesine yazdırdı. 'ın bu sonuçla ligde 8 haftalık yenilmezlik serisi son buldu (6'sı üst üste 7 galibiyet, 1 beraberlik). Lider Demir Grup Sivasspor arasındaki puan farkı da 6'ya çıktı. Mücadelenin son anlarında Caner Erkin de ikinci sarı kartı görerek atıldı. Siyah-beyazlılar haftaya derbide Fenerbahçe'ye konuk olacak. Yeni Malatyaspor ise evinde Çaykur Rizespor'u konuk edecek.

KALE DÜŞTÜ
Beşiktaş ligde bu sezon sahasında ilk kez yenildi. Siyah- beyazlılar, düne kadar evinde oynadığı 7 maçın 5'ini kazanırken, 2'sinde berabere kalmıştı. Kartal geçen sezon dahil ise 18 maç sonra Vodafone Park'ta kaybetti. (13 galibiyet, 5 beraberlik).

İLK YARILAR BOŞA
Siyah-beyazlı takım bu sezon Vodafone Park'ta oynadığı 8 lig karşılaşmasının 6'sında ilk 45 dakikalarda gol bulamadı. Birçok maçı ikinci yarılarda attığı gollerle çözen ve öğrencileri dün bunu başaramayınca mağlubiyet kaçınılmaz oldu.

  1. 16.12.2019
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