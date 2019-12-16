Üç kayıplar!
Süper Lig'de Beşiktaş da modaya uydu! Siyah-beyazlılar, Vodafone Park'ta konuk ettiği BtcTurk Yeni Malatyaspor'a 2-0 yenildi. Siyah-beyazlılar, sahasında Sergen Yalçın’ın takımı Yeni Malatyaspor’a boyun eğdi. 8 maçlık yenilmezlik serisi biterken, zirveyle fark 6’ya çıktı.
Şampiyonluk yolundaki rakipleri Galatasaray'ın takıldığı, Fenerbahçe'nin ise Sivas'tan puansız döndüğü haftayı karlı kapatmak için sahaya çıkan Kara Kartal, Ljajic, Elneny ve Burak ile yakaladığı fırsatları değerlendiremedi. Sergen Yalçın'ın öğrencileri, bir kontratakta 85'te Bifouma ile golü buldu. Uzatmalarda Jahovic'in penaltıdan attığı golle üç puanı hanesine yazdırdı. Beşiktaş'ın bu sonuçla ligde 8 haftalık yenilmezlik serisi son buldu (6'sı üst üste 7 galibiyet, 1 beraberlik). Lider Demir Grup Sivasspor arasındaki puan farkı da 6'ya çıktı. Mücadelenin son anlarında Caner Erkin de ikinci sarı kartı görerek atıldı. Siyah-beyazlılar haftaya derbide Fenerbahçe'ye konuk olacak. Yeni Malatyaspor ise evinde Çaykur Rizespor'u konuk edecek.
KALE DÜŞTÜ
Beşiktaş ligde bu sezon sahasında ilk kez yenildi. Siyah- beyazlılar, düne kadar evinde oynadığı 7 maçın 5'ini kazanırken, 2'sinde berabere kalmıştı. Kartal geçen sezon dahil ise 18 maç sonra Vodafone Park'ta kaybetti. (13 galibiyet, 5 beraberlik).
İLK YARILAR BOŞA
Siyah-beyazlı takım bu sezon Vodafone Park'ta oynadığı 8 lig karşılaşmasının 6'sında ilk 45 dakikalarda gol bulamadı. Birçok maçı ikinci yarılarda attığı gollerle çözen Abdullah Avcı ve öğrencileri dün bunu başaramayınca mağlubiyet kaçınılmaz oldu.
- 16.12.2019
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G.Saray'da yıldız ismin menajeri İstanbul'a çağrıldı!
Toplam 2
Yorum
Yasama GS'da problem futbolculardan ziyade Terim'den kaynaklanıyor. Bunu daha hazırlık maçlarında söyledim. Hoca takımın eksiklerini görmüyor.
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Medipol Başakşehir'e çılgın gelir!
Toplam 1
Yorum
HCK/BJK GAZETE BAŞLIKLARIMIZ "BAŞARISIZLARA" AYRILMIŞ, YÜZÜMÜZÜ AĞIRTAN (BAŞAKŞEHİR) İN ESAMESİ BİLE YOK ÇOOOK YAZIK ÇOOOK.. HELAL OLSUN BAŞAKŞEHİR.
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Avrupa'daki 4 galibiyetin 3'ü Başakşehir'den
Toplam 1
Yorum
austin trabzon yapılanıyormuşta iyi yoldaymışta önüne gelene yeniliyor hem de vasat tkmlara neymiş genç oynatıyo iyide avrupaya rezil olmak nolacak
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