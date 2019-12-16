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16 Aralık 2019, Pazartesi
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'ta seferberliği

Beşiktaş'ta Ajdin Hasic seferberliği

'ta devre arasında kadroya dahil edilmesi beklenen 'in sözleşmesinde yer alan 2 milyon 'luk madde belirsizlik oluşturdu. Siyah-beyazlı yönetim bu parayı aşağıya çekmek isterken, devre arasında yabancı kontenjanını da santrfordan yana kullanmak istiyor.

'ta sezon başından bu yana hazırlık kamplarında yer alan ve 18 yaşını 7 Ekim'de doldurduğu için kadroya dahil edilmeyen 'le ilgili önemli bir gelişme yaşanıyor. Siyah-beyazlı kulübün bir önceki yönetiminin imzaladığı sözleşmede bu futbolcuya 2 milyon imza parası ödenmesi kararlaştırılırken, yeni yönetim bu meblağı aşağıya çekmek istiyor.

Yönetim Kurulu Üyesi Erdal Torunoğulları bu futbolcunun kadroya dahil edilmesi için gereken çalışmanın yapılacağını belirtirken, miktarı da aşağıya çekmek istediklerini söyledi. Ayrıca kadroda yer alan 13 yabancı futbolcuya ek olarak 1 yabancı etme hakkı olan yöneticiler, bu kontenjanı santrfordan yana kullanmak istediği için Ajdin Hasic'in lisansı konusunda belirsizlik yaşanıyor. Beşiktaş Yönetimi, Ajdin Hasic'i kadroya dahil etmek için 2 milyon Euro'luk imza parasında indirim isteyecek. Ayrıca santrfor transferi yapmak isteyen siyah-beyazlıların, hem Hasic hem de yabancı santrfor transferini ikinci yarı kadrosuna dahil etmesi için, 1 yabancı oyuncuyla ya yollarını ayırması ya da lisans çıkarmaması gerekiyor.

  1. 16.12.2019
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