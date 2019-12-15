Yıldız adayı bakıyor
Siyah-beyazlılarda takımı güçlendirmek için oyuncu arayışlarını sürdüren yönetici Erdal Torunoğulları, İtalya, Hollanda, Belçika ve Almanya'da yaptığı görüşmelerin ardından raporunu hazırladı.
Başkan Çebi'nin, "Yıldız olmuş ama düşüşe geçen değil, yıldız olmaya aday adı duyulmamış oyuncu bulun" talimatı üzerinden çalışmalarını sürdüren Torunoğulları, Abdullah Avcı ve scout ekibinin onayıyla görüştüğü isimleri masaya koydu. Başkan Çebi'nin özellikle maliyet konusunda ince eleyip sık dokuduğu ifade edildi.
- 15.12.2019
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G.Saray'da yıldız ismin menajeri İstanbul'a çağrıldı!
Toplam 2
Yorum
Yasama GS'da problem futbolculardan ziyade Terim'den kaynaklanıyor. Bunu daha hazırlık maçlarında söyledim. Hoca takımın eksiklerini görmüyor.
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Medipol Başakşehir'e çılgın gelir!
Toplam 1
Yorum
HCK/BJK GAZETE BAŞLIKLARIMIZ "BAŞARISIZLARA" AYRILMIŞ, YÜZÜMÜZÜ AĞIRTAN (BAŞAKŞEHİR) İN ESAMESİ BİLE YOK ÇOOOK YAZIK ÇOOOK.. HELAL OLSUN BAŞAKŞEHİR.
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Avrupa'daki 4 galibiyetin 3'ü Başakşehir'den
Toplam 1
Yorum
austin trabzon yapılanıyormuşta iyi yoldaymışta önüne gelene yeniliyor hem de vasat tkmlara neymiş genç oynatıyo iyide avrupaya rezil olmak nolacak
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