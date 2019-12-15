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15 Aralık 2019, Pazar
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Yıldız adayı bakıyor

Yıldız adayı bakıyor

Siyah-beyazlılarda takımı güçlendirmek için oyuncu arayışlarını sürdüren yönetici Erdal Torunoğulları, , , ve 'da yaptığı görüşmelerin ardından raporunu hazırladı.

Başkan Çebi'nin, "Yıldız olmuş ama düşüşe geçen değil, yıldız olmaya aday adı duyulmamış oyuncu bulun" talimatı üzerinden çalışmalarını sürdüren Torunoğulları, ve scout ekibinin onayıyla görüştüğü isimleri masaya koydu. Başkan Çebi'nin özellikle maliyet konusunda ince eleyip sık dokuduğu ifade edildi.

  1. 15.12.2019
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