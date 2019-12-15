Yıldız adayı bakıyor

Başkan Çebi'nin, "Yıldız olmuş ama düşüşe geçen değil, yıldız olmaya aday adı duyulmamış oyuncu bulun" talimatı üzerinden çalışmalarını sürdüren Torunoğulları, Abdullah Avcı ve scout ekibinin onayıyla görüştüğü isimleri masaya koydu. Başkan Çebi'nin özellikle maliyet konusunda ince eleyip sık dokuduğu ifade edildi.