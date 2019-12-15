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15 Aralık 2019, Pazar
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İnönü’de!

Sergen Yalçın İnönü’de!

Siyah-beyazlı kulübün efsane isimlerinden olan , 'un başında yeniden eski mabedine dönecek. Daha önce olarak ve Alanya'nın başında 'a karşı mücadele eden başarılı çalıştırıcı, bu karşılaşmalarda 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet almıştı. Yeni Malatyaspor'la oynadığı 4 karşılaşmada 7 kez gol sevinci yaşayan siyahbeyazlılar, kalesinde ise 3 gol gördü.

Siyah-beyazlı kulübün efsane isimlerinden olan , 'un başında yeniden eski mabedine dönecek. Daha önce olarak ve Alanya'nın başında 'a karşı mücadele eden başarılı çalıştırıcı, bu karşılaşmalarda 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet almıştı. Yeni Malatyaspor'la oynadığı 4 karşılaşmada 7 kez gol sevinci yaşayan siyahbeyazlılar, kalesinde ise 3 gol gördü.

  1. 15.12.2019
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