Sergen Yalçın İnönü’de!

Siyah-beyazlı kulübün efsane isimlerinden olan Sergen Yalçın, Yeni Malatyaspor'un başında yeniden eski mabedine dönecek. Daha önce teknik direktör olarak Kayseri ve Alanya'nın başında Beşiktaş'a karşı mücadele eden başarılı çalıştırıcı, bu karşılaşmalarda 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet almıştı. Yeni Malatyaspor'la oynadığı 4 karşılaşmada 7 kez gol sevinci yaşayan siyahbeyazlılar, kalesinde ise 3 gol gördü.