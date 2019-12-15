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15 Aralık 2019, Pazar
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'dan 'a haber var

Dorukhan'dan Beşiktaş'a haber var

'ta sakatlığı bulunan Toköz, beklenenden daha hızlı iyileşme gösteriyor. maçında sağ diz kapağı çıkan ve buna bağlı olarak diz kapağında kıkırdak kopması meydana gelen Dorukhan, ameliyatın ardından hızlı şekilde iyileşme göstermişti.

'ta sakatlığı bulunan Toköz, beklenenden daha hızlı iyileşme gösteriyor. maçında sağ diz kapağı çıkan ve buna bağlı olarak diz kapağında kıkırdak kopması meydana gelen Dorukhan, ameliyatın ardından hızlı şekilde iyileşme göstermişti. Beklenen tedavi sürecinin daha da kısaldığı öğrenilen genç oyuncu, fitness çalışmalarına başladı. Teknik ekip, bu futbolcunun devre arasında düz koşulara başlamasını bekliyor.

  1. 15.12.2019
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