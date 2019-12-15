Dorukhan'dan Beşiktaş'a haber var

Beşiktaş'ta sakatlığı bulunan Dorukhan Toköz, beklenenden daha hızlı iyileşme gösteriyor. Alanyaspor maçında sağ diz kapağı çıkan ve buna bağlı olarak diz kapağında kıkırdak kopması meydana gelen Dorukhan, ameliyatın ardından hızlı şekilde iyileşme göstermişti. Beklenen tedavi sürecinin daha da kısaldığı öğrenilen genç oyuncu, fitness çalışmalarına başladı. Teknik ekip, bu futbolcunun devre arasında düz koşulara başlamasını bekliyor.