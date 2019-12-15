Bifouma'dan Güven Yalçın'a 'ankle breaker'
Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş'ın Vodafone Park Stadyumu'nda Yeni Malatyaspor'u ağırladığı karşılaşmanın 85. dakikasında Yeni Malatyasporlu Bifouma, attığı gol öncesi Güven Yalçın'a basketbol tabiriyle 'ankle breaker' yaptı.
Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş, BtcTurk Yeni Malatyaspor ile karşı karşıya geldi.
Vodafone Park Stadyumu'nda oynanan mücadelenin 85. dakikasında Yeni Malatyaspor, Thievy Bifouma'nın golüyle 1-0 öne geçti.
Bifouma'nın uzaktan şutu öncesi rakibi Güven Yalçın'ı basketbol tabiriyle 'ankle breaker' yaparak egarte etmesi, büyük beğeni topladı.
- 15.12.2019
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G.Saray'da yıldız ismin menajeri İstanbul'a çağrıldı!
Toplam 2
Yorum
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Yorum
HCK/BJK GAZETE BAŞLIKLARIMIZ "BAŞARISIZLARA" AYRILMIŞ, YÜZÜMÜZÜ AĞIRTAN (BAŞAKŞEHİR) İN ESAMESİ BİLE YOK ÇOOOK YAZIK ÇOOOK.. HELAL OLSUN BAŞAKŞEHİR.
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Avrupa'daki 4 galibiyetin 3'ü Başakşehir'den
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Yorum
austin trabzon yapılanıyormuşta iyi yoldaymışta önüne gelene yeniliyor hem de vasat tkmlara neymiş genç oynatıyo iyide avrupaya rezil olmak nolacak
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