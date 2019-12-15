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15 Aralık 2019, Pazar
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'dan 'a ''

Bifouma'dan Güven Yalçın'a 'ankle breaker'

'in 15. haftasında 'ın 'nda 'u ağırladığı karşılaşmanın 85. dakikasında Yeni Malatyasporlu , attığı gol öncesi 'a tabiriyle '' yaptı.

'in 15. haftasında , BtcTurk ile karşı karşıya geldi.

'nda oynanan mücadelenin 85. dakikasında Yeni Malatyaspor, Thievy 'nın golüyle 1-0 öne geçti.

Bifouma'nın uzaktan şutu öncesi rakibi tabiriyle '' yaparak egarte etmesi, büyük beğeni topladı.

  1. 15.12.2019
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