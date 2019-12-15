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15 Aralık 2019, Pazar
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'ta yıldızlar geri dönüyor

Beşiktaş'ta yıldızlar geri dönüyor

, Wolverhampton ile hafta içinde oynanan maçta önemli oyuncularını dinlendirmeyi tercih etti. Tecrübeli çalıştırıcı Karius, , Vida, Caner, Atiba, Ljajic ve 'ı, iddialarının bulunmadığı 'deki maçın kadrosuna dahil etmemişti. Bu futbolcular, bugünkü karşılaşmada forma giyebilecek.

, Wolverhampton ile hafta içinde oynanan maçta önemli oyuncularını dinlendirmeyi tercih etti. Tecrübeli çalıştırıcı Karius, , Vida, Caner, Atiba, Ljajic ve 'ı, iddialarının bulunmadığı 'deki maçın kadrosuna dahil etmemişti. Bu futbolcular, bugünkü karşılaşmada forma giyebilecek.

  1. 15.12.2019
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