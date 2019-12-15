Beşiktaş'ta yıldızlar geri dönüyor

Teknik direktör Abdullah Avcı, Wolverhampton ile hafta içinde oynanan maçta önemli oyuncularını dinlendirmeyi tercih etti. Tecrübeli çalıştırıcı Karius, Gökhan Gönül, Vida, Caner, Atiba, Ljajic ve Burak Yılmaz'ı, iddialarının bulunmadığı İngiltere'deki maçın kadrosuna dahil etmemişti. Bu futbolcular, bugünkü karşılaşmada forma giyebilecek.