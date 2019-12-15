Beşiktaş'ta yeni joker Erdem Seçgin - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
15 Aralık 2019, Pazar
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Beşiktaş Haberleri Beşiktaş'ta yeni joker Erdem Seçgin

'ta yeni joker Seçgin

Beşiktaş'ta yeni joker Erdem Seçgin

'ın önceki akşam Wolverhampton karşısında 11'de sahaya sürdüğü Seçin çok farklı bir oyuncu. 'nın talipleri var dediği 2000 doğumlu Erdem bu sezon U-19 Ligi'nde 5 maçta 5 farklı mevkide forma giydi. 5 de gol attı.

bu maçlarda sağ açık, sağ bek, sol açık, 8 numara ve 10 numara olarak sahaya çıktı. Genç oyuncunun başarılı ve istekli performansıyla, önümüzdeki dönemde Avcı tarafından zaman zaman ilk 11'de şans bulması bekleniyor.

  1. 15.12.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Beşiktaş'ta yeni joker Erdem Seçgin haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN