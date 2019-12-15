Beşiktaş - Yeni Malatyaspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek?

Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş ile BtcTurk Yeni Malatyaspor, Vodafone Park'ta karşı karşıya geliyor. Yaşar Kemal Uğurlu'nun yöneteceği karşılaşma saat 19:00'da başlayacak.

Ligde oynadığı son 6 maçı da kazanan Beşiktaş, 27 puanla ikinci sırada yer alıyor. 5 maçtır galibiyet alamayan 20 puanlı BtcTurk Yeni Malatyaspor ise haftaya sekizinci sırada girdi.

BEŞİKTAŞ - YENİ MALATYASPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Beşiktaş - Yeni Malatyaspor maçı saat 19.00'da Vodafone Park'ta oynanacak. Karşılaşma Bein Sports ekranlarından naklen yayınlanacak. Beşiktaş - Yeni Malatyaspor maçının canlı skor takibi fotomac.com.tr'de olacak...

MAÇ ÖNCESİ OPTA İSTATİSTİKLERİ

Yeni Malatyaspor ile oynadığı dört Süper Lig maçının sadece ilkinde rakibine puan veren Beşiktaş (3G 1B), iç sahadaki iki karşılaşmadan galibiyetle ayrıldı.

Süper Lig'deki üçüncü sezonunu geçiren Yeni Malatyaspor'un, şu ana kadar karşılaşıp mağlup edemediği iki takımdan biri Beşiktaş (Bursaspor ile birlikte).

Süper Lig'de altı haftadır kazanan Beşiktaş, Aralık 2014'ten bu yana ilk kez yedi maçlık galibiyet serisi yakalamak için Yeni Malatyaspor karşısına çıkıyor.

Deplasmanda çıktığı son dört maçı kaybetmeyen Yeni Malatyaspor (1G 3B), Süper Lig tarihindeki en uzun yenilmezlik serisini yaşıyor.

2019/20 Süper Lig sezonunda duran top organizasyonlarından en fazla gol atan takım Beşiktaş (9).

Bu sezon Süper Lig maçlarının ikinci yarılarında en fazla gol atan takım Yeni Malatyaspor (20).

Geçen hafta Kasımpaşa filelerine iki gol gönderen Umut Nayir'in bu sezon Süper Lig'de attığı dört gol de maçların ikinci yarılarında geldi.

Burak Yılmaz, bu sezon Beşiktaş formasıyla Süper Lig'de çıktığı dört iç saha maçında altı gole doğrudan katkı sağladı (4 gol & 2 asist).

Bu sezon Süper Lig'de en fazla asist yapan isim olan Yeni Malatyasporlu Guilherme (6), aynı zamanda en çok isabetli orta yapan oyuncu konumunda (29).

Sergen Yalçın, teknik direktörlük kariyerinde Beşiktaş'a rakip olduğu beş Süper Lig maçını da kazanamadı (2B 3M).