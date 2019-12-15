Beşiktaş - Yeni Malatyaspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek?
Siyah beyazlılar Süper Lig'in 15. haftasında BtcTurk Yeni Malatyaspor'u ağırlıyor. Peki bu zorlu karşılaşma ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı olarak izlenebilecek. Karşılaşma ile ilgili tüm detaylar fotomac.com.tr'de...
Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş ile BtcTurk Yeni Malatyaspor, Vodafone Park'ta karşı karşıya geliyor. Yaşar Kemal Uğurlu'nun yöneteceği karşılaşma saat 19:00'da başlayacak.
Ligde oynadığı son 6 maçı da kazanan Beşiktaş, 27 puanla ikinci sırada yer alıyor. 5 maçtır galibiyet alamayan 20 puanlı BtcTurk Yeni Malatyaspor ise haftaya sekizinci sırada girdi.
BEŞİKTAŞ - YENİ MALATYASPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
Beşiktaş - Yeni Malatyaspor maçı saat 19.00'da Vodafone Park'ta oynanacak. Karşılaşma Bein Sports ekranlarından naklen yayınlanacak. Beşiktaş - Yeni Malatyaspor maçının canlı skor takibi fotomac.com.tr'de olacak...
MAÇ ÖNCESİ OPTA İSTATİSTİKLERİ
Yeni Malatyaspor ile oynadığı dört Süper Lig maçının sadece ilkinde rakibine puan veren Beşiktaş (3G 1B), iç sahadaki iki karşılaşmadan galibiyetle ayrıldı.
Süper Lig'deki üçüncü sezonunu geçiren Yeni Malatyaspor'un, şu ana kadar karşılaşıp mağlup edemediği iki takımdan biri Beşiktaş (Bursaspor ile birlikte).
Süper Lig'de altı haftadır kazanan Beşiktaş, Aralık 2014'ten bu yana ilk kez yedi maçlık galibiyet serisi yakalamak için Yeni Malatyaspor karşısına çıkıyor.
Deplasmanda çıktığı son dört maçı kaybetmeyen Yeni Malatyaspor (1G 3B), Süper Lig tarihindeki en uzun yenilmezlik serisini yaşıyor.
2019/20 Süper Lig sezonunda duran top organizasyonlarından en fazla gol atan takım Beşiktaş (9).
Bu sezon Süper Lig maçlarının ikinci yarılarında en fazla gol atan takım Yeni Malatyaspor (20).
Geçen hafta Kasımpaşa filelerine iki gol gönderen Umut Nayir'in bu sezon Süper Lig'de attığı dört gol de maçların ikinci yarılarında geldi.
Burak Yılmaz, bu sezon Beşiktaş formasıyla Süper Lig'de çıktığı dört iç saha maçında altı gole doğrudan katkı sağladı (4 gol & 2 asist).
Bu sezon Süper Lig'de en fazla asist yapan isim olan Yeni Malatyasporlu Guilherme (6), aynı zamanda en çok isabetli orta yapan oyuncu konumunda (29).
Sergen Yalçın, teknik direktörlük kariyerinde Beşiktaş'a rakip olduğu beş Süper Lig maçını da kazanamadı (2B 3M).
- 15.12.2019
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Toplam 2
Yorum
Yasama GS'da problem futbolculardan ziyade Terim'den kaynaklanıyor. Bunu daha hazırlık maçlarında söyledim. Hoca takımın eksiklerini görmüyor.
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Medipol Başakşehir'e çılgın gelir!
Toplam 1
Yorum
HCK/BJK GAZETE BAŞLIKLARIMIZ "BAŞARISIZLARA" AYRILMIŞ, YÜZÜMÜZÜ AĞIRTAN (BAŞAKŞEHİR) İN ESAMESİ BİLE YOK ÇOOOK YAZIK ÇOOOK.. HELAL OLSUN BAŞAKŞEHİR.
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Avrupa'daki 4 galibiyetin 3'ü Başakşehir'den
Toplam 1
Yorum
austin trabzon yapılanıyormuşta iyi yoldaymışta önüne gelene yeniliyor hem de vasat tkmlara neymiş genç oynatıyo iyide avrupaya rezil olmak nolacak
Beşiktaş - Yeni Malatyaspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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