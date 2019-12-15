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15 Aralık 2019, Pazar
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Beşiktaş - Yeni Malatyaspor | CANLI

Siyah beyazlılar 'in 15. haftasında BtcTurk 'u ağırlıyor. zorlu karşılaşmada sahadan galibiyetle ayrılıp yükselişini sürdürmek istiyor.

'in 15. haftasında ile BtcTurk , 'ta karşı karşıya geliyor. 'nun yöneteceği karşılaşma saat 19:00'da başladı.

MAÇTAN DAKİKALAR:
1' Zorlu karşılaşma Yaşar Kemal Uğurlu'nun ilk düdüğü ile başladı.

5' SON ANDA! Yeni Malatyaspor dar alandan iyi çıktı ve Adis Jahovic'in sağ kanattan taşıdığı topta etkili çıktı. Donald'ın sert şutunda araya son anda giren isim Ljajic oldu.

MAÇ ÖNCESİ OPTA İSTATİSTİKLERİ
Yeni Malatyaspor ile oynadığı dört Süper Lig maçının sadece ilkinde rakibine puan veren Beşiktaş (3G 1B), iç sahadaki iki karşılaşmadan galibiyetle ayrıldı.

Süper Lig'deki üçüncü sezonunu geçiren Yeni Malatyaspor'un, şu ana kadar karşılaşıp mağlup edemediği iki takımdan biri Beşiktaş ( ile birlikte).

Süper Lig'de altı haftadır kazanan Beşiktaş, Aralık 2014'ten bu yana ilk kez yedi maçlık galibiyet serisi yakalamak için Yeni Malatyaspor karşısına çıkıyor.

Deplasmanda çıktığı son dört maçı kaybetmeyen Yeni Malatyaspor (1G 3B), Süper Lig tarihindeki en uzun yenilmezlik serisini yaşıyor.

2019/20 Süper Lig sezonunda duran top organizasyonlarından en fazla gol atan takım Beşiktaş (9).

Bu sezon Süper Lig maçlarının en fazla gol atan takım Yeni Malatyaspor (20).

Geçen hafta filelerine iki gol gönderen Umut Nayir'in bu sezon Süper Lig'de attığı dört gol de maçların ikinci yarılarında geldi.

, bu sezon Beşiktaş formasıyla Süper Lig'de çıktığı dört iç saha maçında altı gole doğrudan katkı sağladı (4 gol & 2 asist).

Bu sezon Süper Lig'de en fazla asist yapan isim olan Yeni Malatyasporlu Guilherme (6), aynı zamanda en çok isabetli orta yapan oyuncu konumunda (29).

, teknik direktörlük kariyerinde Beşiktaş'a rakip olduğu beş Süper Lig maçını da kazanamadı (2B 3M).

  1. 15.12.2019
  2. Güncelleme: 15.12.2019 19:10
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