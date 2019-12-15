Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı: Herkes puan kaybediyor
Süper lig'in 15'inci haftasında Beşiktaş sahasında Yeni Malatyaspor'u konuk etti. Son 8 haftada 7 galibiyet 1 beraberlik alan siyah-beyazlılar sahadan 2-0'lık mağlubiyetle ayrıldı. Beşiktaş'ta teknik direktör Abdullah Avcı maç sonu yaptığı açıklamada, "Herkes puan kaybediyor" dedi.
Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Yeni Malatyaspor'a 2-0 mağlup oldukları mücadele sonrasında değerlendirmelerde bulundu.
Pozisyon bulamadıklarını kaydeden Avcı, "Bazen hata olacak, bazen atacak ve kazandıracak. Malatyaspor'u tebrik etmemiz lazım, savunma yapacaklarını biliyorduk, sizelı oyuncuları da var. İlk yarıda geçişte pozisyon yemedik ama üretemedik de. 3-4 tane pozisyonumuz var, daha fazla üretebilirdik. Duran topları bazen kullanamadık. Buralarda golü bulduğun zaman ya baskıdan, ya da çalıştığın organizasyonlardan bulacaksın. 86'da golü yedikten sonra penaltı var, çok onun detayına girmek istemiyorum. İsteklerine, arzularına bir şey demiyorum, üretemediler. Yarış devam ediyor, herkes kaybedebiliyor. O baskıyı, iştahı, arzuyu daha üretken hale getirmemiz lazım. Rakibi tebrik edelim" dedi.
Rakiplerin de puan kaybettiğini ivurgulayan teknik adam, "Herkes kaybediyor, Galatasaray puan kaybetti, Fenerbahçe kaybetti, Sivas kazandı. İlginç bir yarış oluyor bu sene. Hayat sana sürekli yeni bir fırsat sunuyor, önümüzdeki haftaya bakacağız" diye konuştu.
- 15.12.2019
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Toplam 2
Yorum
Yasama GS'da problem futbolculardan ziyade Terim'den kaynaklanıyor. Bunu daha hazırlık maçlarında söyledim. Hoca takımın eksiklerini görmüyor.
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Medipol Başakşehir'e çılgın gelir!
Toplam 1
Yorum
HCK/BJK GAZETE BAŞLIKLARIMIZ "BAŞARISIZLARA" AYRILMIŞ, YÜZÜMÜZÜ AĞIRTAN (BAŞAKŞEHİR) İN ESAMESİ BİLE YOK ÇOOOK YAZIK ÇOOOK.. HELAL OLSUN BAŞAKŞEHİR.
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Avrupa'daki 4 galibiyetin 3'ü Başakşehir'den
Toplam 1
Yorum
austin trabzon yapılanıyormuşta iyi yoldaymışta önüne gelene yeniliyor hem de vasat tkmlara neymiş genç oynatıyo iyide avrupaya rezil olmak nolacak
Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı: Herkes puan kaybediyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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