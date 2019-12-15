Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı: Herkes puan kaybediyor - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
15 Aralık 2019, Pazar
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Teknik Direktörü : Herkes puan kaybediyor

Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı: Herkes puan kaybediyor

Süper lig'in 15'inci haftasında sahasında 'u konuk etti. Son 8 haftada 7 galibiyet 1 beraberlik alan siyah-beyazlılar sahadan 2-0'lık mağlubiyetle ayrıldı. Beşiktaş'ta teknik direktör maç sonu yaptığı açıklamada, "Herkes puan kaybediyor" dedi.

Teknik Direktörü , 'a 2-0 mağlup oldukları mücadele sonrasında değerlendirmelerde bulundu.

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Pozisyon bulamadıklarını kaydeden Avcı, "Bazen hata olacak, bazen atacak ve kazandıracak. Malatyaspor'u tebrik etmemiz lazım, savunma yapacaklarını biliyorduk, sizelı oyuncuları da var. İlk yarıda geçişte pozisyon yemedik ama üretemedik de. 3-4 tane pozisyonumuz var, daha fazla üretebilirdik. Duran topları bazen kullanamadık. Buralarda golü bulduğun zaman ya baskıdan, ya da çalıştığın organizasyonlardan bulacaksın. 86'da golü yedikten sonra penaltı var, çok onun detayına girmek istemiyorum. İsteklerine, arzularına bir şey demiyorum, üretemediler. Yarış devam ediyor, herkes kaybedebiliyor. O baskıyı, iştahı, arzuyu daha üretken hale getirmemiz lazım. Rakibi tebrik edelim" dedi.

Rakiplerin de puan kaybettiğini ivurgulayan teknik adam, "Herkes kaybediyor, puan kaybetti, kaybetti, kazandı. İlginç bir yarış oluyor bu sene. Hayat sana sürekli yeni bir fırsat sunuyor, önümüzdeki haftaya bakacağız" diye konuştu.

  1. 15.12.2019
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