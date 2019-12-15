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15 Aralık 2019, Pazar
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taraftarından 'a çağrı!

Beşiktaş taraftarından Sergen Yalçın'a çağrı!

-Yeni Malatyaspor karşılaşmasının 41. dakikasında siyah-beyazlı tribünler oyunun çok sık durması üzerine ’a çağrıda bulunarak, “Sergen takımı ayağa kaldır” tezahüratı yaptı.

-Yeni Malatyaspor karşılaşmasının 41. dakikasında Beşiktaş tribünleri, oyunun çok sık durması üzerine tepki gösterdi. 'a seslenen tribünler "Sergen takımı ayağa kaldır" diye tempo tutarken, Sergen Yalçın'ın da oyunun çok sık durmasına sinirlenmesi dikkatlerden kaçmadı. Bu dakikada yerde kalan Chebake, sağlık ekibinin talimatı sonrasında oyundan alınırken, bu futbolcunun yerine Özer Özdemir oyuna dahil oldu. Sahanın kenarına gelen ve tedavisi devam eden Chebake'nin taraftarla olan diyaloğu da dikkat çekti. Bir taraftarın kendisine tepki göstermesi sonrasında oyundan alındığını işaret eden Chebake, daha sonra sekerek yedek kulübesine geldi.

  1. 15.12.2019
  2. Güncelleme: 15.12.2019 20:27
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