Beşiktaş taraftarından Sergen Yalçın'a çağrı!
Beşiktaş-Yeni Malatyaspor karşılaşmasının 41. dakikasında siyah-beyazlı tribünler oyunun çok sık durması üzerine Sergen Yalçın’a çağrıda bulunarak, “Sergen takımı ayağa kaldır” tezahüratı yaptı.
Beşiktaş-Yeni Malatyaspor karşılaşmasının 41. dakikasında Beşiktaş tribünleri, oyunun çok sık durması üzerine tepki gösterdi. Sergen Yalçın'a seslenen tribünler "Sergen takımı ayağa kaldır" diye tempo tutarken, Sergen Yalçın'ın da oyunun çok sık durmasına sinirlenmesi dikkatlerden kaçmadı. Bu dakikada yerde kalan Chebake, sağlık ekibinin talimatı sonrasında oyundan alınırken, bu futbolcunun yerine Özer Özdemir oyuna dahil oldu. Sahanın kenarına gelen ve tedavisi devam eden Chebake'nin taraftarla olan diyaloğu da dikkat çekti. Bir taraftarın kendisine tepki göstermesi sonrasında oyundan alındığını işaret eden Chebake, daha sonra sekerek yedek kulübesine geldi.
- 15.12.2019
- Güncelleme: 15.12.2019 20:27
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G.Saray'da yıldız ismin menajeri İstanbul'a çağrıldı!
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Yorum
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Medipol Başakşehir'e çılgın gelir!
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Yorum
HCK/BJK GAZETE BAŞLIKLARIMIZ "BAŞARISIZLARA" AYRILMIŞ, YÜZÜMÜZÜ AĞIRTAN (BAŞAKŞEHİR) İN ESAMESİ BİLE YOK ÇOOOK YAZIK ÇOOOK.. HELAL OLSUN BAŞAKŞEHİR.
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Avrupa'daki 4 galibiyetin 3'ü Başakşehir'den
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Yorum
austin trabzon yapılanıyormuşta iyi yoldaymışta önüne gelene yeniliyor hem de vasat tkmlara neymiş genç oynatıyo iyide avrupaya rezil olmak nolacak
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