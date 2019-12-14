Zirveyi al bırakma

Bu sezon için Avrupa defterini kapatan Beşiktaş'ta tüm dikkatler artık tamamen lige çevrildi. Teknik direktör Abdullah Avcı, dün yapılan antrenman öncesinde oyuncularla kısa bir görüşme gerçekleştirdi. Tecrübeli çalıştırıcı, "Sezona istediğimiz gibi başlayamadık ama bugün liderlik hesapları yapıyoruz. Artık yarışın en iddialı takımlarından biriyiz" diyerek söze başladı. Siyah-beyazlı hoca "Kendimizi, tüm enerjimizi lige vermenin zamanı geldi. Türkiye Kupası bir renk ama kafamızı meşgul edecek bir Avrupa kulvarı artık yok" ifadesini kullandı.

BURASI BAŞKA BİR DÜNYA

Avcı, ilk yarının son 3 maçında zorlu bir döneme gireceklerinin de altını çizdi. Malatya maçı sonrası F.Bahçe deplasmanına gideceklerini hatırlattı. Usta hoca "Sivas illa ki takılacaktır. Derbi düğüm olacak. Kadıköy'den puanla dönersek devreyi lider bitirebiliriz. Bu da sezonun 2. yarısı için büyük bir motivasyon demektir. Zirveyi ele geçirip bir daha bırakmayacağız" şeklinde konuştu. Sakat oyuncular da döndüğü zaman takım ruhunu daha iyi yakalayacaklarını da sözlerine ekleyen Avcı, "Beşiktaş başka bir dünya bu farkı hissedin" dedi.

AVCI İKİYE BÖLDÜ

Avcı'nın Wolves maçında yedek ağırlıklı ve genç oyuncuları tercih etmesi taraftarları ikiye böldü. Bazı kesimler "Gruptan çıkamayacağımız kesin bile olsa as takımla çıkmalıydı. Beşiktaş'ın farklı yenilmesi kabullenilir bir durum değil" eleştirisi yaparken, bazı taraftarlar ise "As oyuncuları riske etmeyip dinlendirmek daha mantıklıydı. Böylece gençler de Avrupa heyecanı ve tecrübesi yaşadılar" diyerek Avcı'ya destek verdiler.

Öte yandan Avcı'nın Wolves maçındaki 4-0'lık yenilgiye rağmen genç oyuncuları beğendiği bildirildi. Özellikle Erdoğan ve Erdem'e daha çok süre vereceği ifade edildi. Erdoğan Kaya, kupadaki Erzincan maçında gol atmıştı.