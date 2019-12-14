Kartal hiç ara vermedi
Ligde yarın Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak olan Beşiktaş, maçın hazırlıklarına, dün sabah yaptığı antrenmanla ara vermeden başladı. Wolverhampton maçında oynayan futbolcuların yer almadığı çalışma 1.5 saat sürdü. İdmanda 5’e 2, dar alanda kontrol pas çalışmaları ve minik kale maç yapıldı. Yarım sahada çift kale maçla sona erdi.
- 14.12.2019
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G.Saray'da yıldız ismin menajeri İstanbul'a çağrıldı!
Toplam 2
Yorum
Yasama GS'da problem futbolculardan ziyade Terim'den kaynaklanıyor. Bunu daha hazırlık maçlarında söyledim. Hoca takımın eksiklerini görmüyor.
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Medipol Başakşehir'e çılgın gelir!
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Yorum
HCK/BJK GAZETE BAŞLIKLARIMIZ "BAŞARISIZLARA" AYRILMIŞ, YÜZÜMÜZÜ AĞIRTAN (BAŞAKŞEHİR) İN ESAMESİ BİLE YOK ÇOOOK YAZIK ÇOOOK.. HELAL OLSUN BAŞAKŞEHİR.
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Avrupa'daki 4 galibiyetin 3'ü Başakşehir'den
Toplam 1
Yorum
austin trabzon yapılanıyormuşta iyi yoldaymışta önüne gelene yeniliyor hem de vasat tkmlara neymiş genç oynatıyo iyide avrupaya rezil olmak nolacak
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