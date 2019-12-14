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14 Aralık 2019, Cumartesi
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hiç ara vermedi

Kartal hiç ara vermedi

Ligde yarın ile karşılaşacak olan , maçın hazırlıklarına, dün sabah yaptığı antrenmanla ara vermeden başladı. Wolverhampton maçında oynayan futbolcuların yer almadığı çalışma 1.5 saat sürdü. İdmanda 5’e 2, dar alanda kontrol pas çalışmaları ve minik kale maç yapıldı. Yarım sahada çift kale maçla sona erdi.

Ligde yarın ile karşılaşacak olan , maçın hazırlıklarına, dün sabah yaptığı antrenmanla ara vermeden başladı. Wolverhampton maçında oynayan futbolcuların yer almadığı çalışma 1.5 saat sürdü. İdmanda 5'e 2, dar alanda kontrol pas çalışmaları ve minik kale maç yapıldı. Yarım sahada çift kale maçla sona erdi.
  1. 14.12.2019
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