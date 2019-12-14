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14 Aralık 2019, Cumartesi
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basını fazla uçtu!

İngiliz basını fazla uçtu!

'ın Mısırlı orta saha oyuncusu , basınına verdiği röportajda devre arasına 'e dönmeyeceğini söyledi; "Yüzde 100'le odaklandım. Sadece Beşiktaş'ı düşünüyorum. Hem lig hem de kupada şampiyonluklar istiyorum" dedi. Bunun üzerine 'dan ilginç bir iddia ortaya atıldı. İngilizler, siyah-beyazlıların devre arasında 15 milyon sterlin ödeyip Elneny'nin bonservisini alabileceğini iddia etti.

'ın Mısırlı orta saha oyuncusu , basınına verdiği röportajda devre arasına 'e dönmeyeceğini söyledi; "Yüzde 100'le odaklandım. Sadece Beşiktaş'ı düşünüyorum. Hem lig hem de kupada şampiyonluklar istiyorum" dedi. Bunun üzerine 'dan ilginç bir iddia ortaya atıldı. İngilizler, siyah-beyazlıların devre arasında 15 milyon sterlin ödeyip Elneny'nin bonservisini alabileceğini iddia etti.
  1. 14.12.2019
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