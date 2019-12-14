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14 Aralık 2019, Cumartesi
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Futbola yeni patron

Futbola yeni patron

basını, daha önce Milan ve ’da görev yapan ’nın ’a sportif direktör olabileceğini yazdı.

'la ilgili basınından flaş bir iddia gündeme geldi. Bu bağlamda siyah- beyazlıların komitesi artık bir İtalyan'ın eline geçebilir... Çizme medyası, daha önce Milan ve 'da çalışan dünyaca ünlü futbol adamı ile yönetimin görüşme yaptığını duyurdu. 73 yaşındaki Braida'nın sportif direktör ya da oyuncu izleme ekibinin başı olarak görev yapabileceği belirtildi. Öte yandan başkan Çebi'nin kulübün elinde bulunan taşınmazlardan bazılarını satarak kasaya nakit para girişi sağlamak istediği kaydedildi. Başkanın satışa karar verirse satmak istediği gayrimenkulleri tek tek olağan üstü genel kurulun önüne sunup, oylamaya sunacağı belirtiliyor.
  1. 14.12.2019
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