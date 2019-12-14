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14 Aralık 2019, Cumartesi
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'den haber var

Dorukhan Toköz'den haber var

'ta, maçında yaşadığı sakatlığın ardından geçirdiği ameliyat sonrası uzun süredir sahalardan uzak olan milli futbolcu , fitness çalışmalarına başladı.

'ta sakatlığı bulunan , beklenenden daha hızlı iyileşme gösteriyor. Genç oyuncu fitness çalışmalarına başladı.

Beşiktaş'ın ile oynadığı karşılaşmada yaşadığı sakatlık sonrasında uzun süre sahalardan uzak kalan Dorukhan'dan haber var. Alanyaspor maçında sağ diz kapağı çıkan ve buna bağlı olarak diz kapağında kıkırdak kopması meydana gelen Dorukhan, ameliyatın ardından hızlı şekilde iyileşme göstermişti.

Beklenen tedavi sürecinin daha da kısaldığı öğrenilen genç oyuncu, fitness çalışmalarına başladı. Sağlık ekibinden Dorukhan konusunda sık sık bilgi alan teknik ekip, futbolcunun devre arasında düz koşulara başlamasını bekliyor.

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  1. 14.12.2019
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