Avrupa’da yerle bir

Kara Kartal, Avrupa'daki deplasman maçlarında son dönemdeki kötü performansına yine engel olamadı. Siyah-beyazlı ekip, Avrupa'daki son 8 dış saha maçında 5. yenilgisini aldı. Bu periyotta sadece geçen sezon Avrupa Ligi'nde Sarpsborg'u Norveç'te 3-2 yenen Beşiktaş, 2 karşılaşmayı ise beraberlikle tamamladı. Son 8 deplasman maçında 9 gol atabilen siyah-beyazlılar, kalesinde ise 19 gol gördü. Beşiktaş, ayrıca son 7 Avrupa maçında sadece bir kez kazanabildi. Bu sezon sahasında Bratislava'yı 2-1 yenen Kartal, geçen sezonki UEFA Avrupa Ligi mücadelesinde ise Malmö'ye 1-0 yenilmişti. Beşiktaş, söz konusu periyotta bu sezon Bratislava'ya 4-2, Wolverhampton'a 1-0 ve 4-2, Braga'ya ise 2-1 ve 3-1'lik sonuçlarla mağlup oldu.

SAVUNMA DÖKÜLDÜ: 6 MAÇTA 15 GOL

Ligde son haftalarda kalesini kapatmayı başaran siyah-beyazlı takım, Avrupa'da ise farklı bir görüntü çizdi. Beşiktaş, bu sezonki Avrupa mücadelesinde savunmada kötü performans sergiledi. Beşiktaş, Avrupa Ligi'ndeki 6 maçta kalesinde 15 gol gördü. Siyah- beyazlı ekip, rakip fileleri ise 6 kez havalandırabildi.