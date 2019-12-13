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13 Aralık 2019, Cuma
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Özgüven zararı!

Özgüven zararı!

, “Özgüven bazen zararlı olabiliyor. Golü yedikten sonra dağıldığımız bir bölüm oldu. Artık lige geri döndük” dedi.

Avrupa Ligi K Grubu'ndaki temsilcimiz , son maçında İngiliz ekibi Wolverhampton'a farklı mağlup oldu. maçın ardından yaptığı açıklamada, "Grubun son maçıydı. İyi bitirmek istiyorduk. Genç bir takımla çıktık ve ilk yarı dengeliydi. Bu bölümde başa baş bir şekilde geçti. İkinci yarı 55. dakikaya kadar biraz fazla özgüvenle oynadık. Özgüven bazen zararlı olabiliyor. Golü yedikten sonra dağıldığımız bir bölüm oldu. 10 dakikada yediğimiz gollerin ardından git-gelli bir oyun oldu. Artık lige dönüp, önümüzdeki maça hazırlanacağız. Lig iyi gidiyor, Avrupa istediğimiz gibi olmadı, kupa da yeni başladı. Maç maç gidip hafta sonu oynayacağımız maça odaklanacağız" ifadelerini kullandı.
  1. 13.12.2019
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