Marcelo harekatı

Beşiktaş'ta Marcelo Guedes sesleri yeniden yükselmeye başladı. Beşiktaş'ta oynadığı dönemde taraftarın sevdiği isimlerden biri haline gelen ve daha sonra Fransa'nın Lyon takımına transfer olan Marcelo Guedes için çirkin bir pankart açıldı. Fransız ekibinin Şampiyonlar Ligi'nde Leipzig ile sahasında 2-2 berabere kaldığı maçın ardından bir taraftar üzerinde eşek fotoğrafı olan ve "Marcelo bu kulübü terk et" yazan bir pankartla sahaya atladı. Bu olay Şampiyonlar Ligi'nde geceye damga vururken Beşiktaşlı taraftarlar da 32 yaşındaki stoperi yeniden takımlarında görmek için sosyal medyada "Come to Beşiktaş" sloganı ile tag açtı. Yıldız futbolcunun ailesinin Fransa'da mutlu olmadığı ve İstanbul'a dönmek istediği de gelen haberler arasında. Brezilyalı futbolcunun Türkiye aşığı olan eşi Tatiana Guedes son olarak siyah-beyazlıların Denizli ile oynadığı maçı Vodafone Park'ta yerinde takip etmişti.

iKi KUPA KALDIRDI

Beşiktaş ile 61 maçta 5 golü bulunan Marcelo 5457 dakika forma giydi. Brezilyalı stoper iki kez lig şampiyonluğu kupasını havaya kaldırdı. Lyon formasıyla 108 maça çıkan Marcelo 9 bin 395 dakika sahada kaldı ve 5 gol atıp, iki gol pası verdi. Oyuncu bir kez de kırmızı kartla cezalandırıldı.