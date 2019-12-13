Erdem Seçgin'i isteyenler var - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
13 Aralık 2019, Cuma
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'i isteyenler var

Erdem Seçgin'i isteyenler var

Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah , Wolves maçında ilk 11’de sahaya çıkan ve 90 dakika forma giyen 19 yaşındaki ’e teklifleri olduğunu söyledi.

, "Erdem'in talipleri var, henüz başlamamasına rağmen şu anda talipleri var. Gelişim gösteren, gelişimini takip ettiğimiz bir oyuncu. Yarışın içinde nasıl gideceğini zaman gösterecek, gelişimini de zaman gösterecek. Umarım kadro yapılanmasında şans bularak devam eder" dedi. Wolverhampton maçında yüzde 87'lik pas yüzdesi ile oynayan orta saha oyuncusu, bu sezon Beşiktaş'ta toplam 113 dakika süre aldı.
  1. 13.12.2019
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