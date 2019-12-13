En iyisi olacağım

Beşiktaş'ın son haftalarda adından en çok söz ettiren oyuncusu Umut Nayir, ileriye dönük büyük hedeflerini olduğunu ifade etti. 26 yaşındaki oyuncu, "Kendime iyi bakıp, doğru çalışırsam önümde uzun seneler olduğunu düşünüyorum. Olabileceğim en iyi futbolcu olmak istiyorum, bunun için de birinci öncelik çalışmak. Bu sezonki hedefim Beşiktaş forması altında kendimi gösterebilmekti, bir nebze de olsa bunu başarabildim. Şimdi takımda kalıcı olabilmek, Avrupa'daki başarılarda pay sahibi olabilmek ve Milli Takım'da forma giyebilmek kısa vadedeki hedeflerimden bazıları" dedi.

ÇOK ÇALIŞMALIYIM

Kartal'ın golcü ismi Umut Nayir sözlerine şöyle devam etti: "Saha dışında da kısa vadeli hedefim eğitim hayatımı tamamlayabilmek, çünkü devam eden bir üniversite hayatım var. Futbol ile iç içe gittiği için bazen süreci tamamlamakta, sınavlara girmekte zorlandığım oldu ve okul uzadı, ama en kısa sürede bitirebilmek, neticesinde özellikle spor hukuku alanında uzmanlaşabilmek ilk amaçlarımdan. Hangi branştan olursa olsun, dünyanın en iyilerine "Nasıl yaptın?" diye sorduğunda "Çok çalışmak" cevabını alıyorsun. Bulunduğum yere şükredip, çalışarak mevcudun üstüne koymam gerekli."

DERBİ GOLÜ UNUTULMAZ

Derdi maçında attığı galibiyet golünün kendisi için çok değerli olduğunu ifade eden Umut Nayir, "Çocukluğumdan, futbolu takip etmeye başladığım zamandan bu yana, babamdan ötürü Beşiktaş'a karşı bir sevgim var. Artık sahada oynayan biri olarak bu heyecanı yaşamak çok özel. Ayrıca ilk derbi maçında galibiyeti getiren golü atmış olmam, maç öncesi puan cetvelindeki konumumuz gibi birçok farklı etken vardı. Bu sebeple çok değerli bir goldü benim için" dedi.

TARİHİ SEVİYORUM

Umut Nayir yeni şeyler öğrenmeyi sevdiğini belirterek, "Gittiğim yerlerde öğrenmeyi tercih ediyorum, kendimi geliştirmek daimi amaçlarımdan biri. Belgrad, Barcelona, Berlin gibi farklı şehirlere gittiğimde tarihlerinde neler var, geçmişte neler yaşanmış gibi soruların cevaplarını öğrenmek, şehir ve yaşantısı hakkında bilgi sahibi olabilmek bana daha çok keyif veriyor" şeklinde konuştu.

OKUMAK VE OYNAMAK ZOR

Türkiye'de sporcuların aynı anda eğitim almasının düzen gereği zor olduğunu söyleyen Nayir, "Hem okumak hem de futbol oynamak aslında zor oluyor. Avrupa ve Amerika'da burslu eğitim ile doğru sporcu yetiştirme programının burada da uygulanması en büyük hayallerimden. Çünkü burada ya sporu ya da eğitimi seçmek zorunda kalıyorsun. Sadece aktif futbol yaşantımda kendimi küçük küçük geliştirip geleceğime yatırım yapabilirim" diye konuştu.

ÖRNEK ALINAN KİŞİLERİZ!

Sporcuların toplum tarafından örnek alınan kişiler olduğuna vurgu yapan Umut Nayir, "Öncelikle 'İyi insan olmadan iyi Beşiktaş'lı olunmaz sözü çok sevdiğim bir söz' ve Beşiktaş ile özdeşleşmesi de harika bir şey. Sporcular olarak çok geniş bir kitleye hitap ettiğimiz için insanları iyiye, doğruya yönlendirebilir; insanların, derneklerin, vakıfların sesi olabiliriz. Neticede bir kişi bir kişidir, topluma bir faydamız olur" ifadesini kullandı.