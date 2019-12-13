Borsa’da kasım şampiyonu Kartal
Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ, Borsa İstanbul'da kasım ayında yüzde 68,2 ile yatırımcısına en fazla kazandıran spor şirketi oldu. Analistler, yeni yönetimin göreve başlamasının ardından yatırımcıların Beşiktaş hisselerine olan ilgisinin arttığını belirtti.
- 13.12.2019
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Galatasaray'da Fatih Terim: Sorumlusu benim
Toplam 12
Yorum
MECİT Sorumlusu benim demekle olmaz, Galatasarayın kaybı olan 24 milyon euroyu da ödeyeceksin!!!!!! sonra da herkes özür dileyip bu işi bırak!!!!!
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Galatasaray'da Fatih Terim: Sorumlusu benim
Toplam 12
Yorum
Dost Sorumlusu benim değince her şey haloluyormu?
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Galatasaray tarihinde görülmemişti! Şampiyonlar Ligi'nde utandıran rakam...
Toplam 1
Yorum
savaşan kartal olşun bişim uefa çupamış vayyy :D:D:D
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