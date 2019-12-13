Borsa’da kasım şampiyonu Kartal - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
13 Aralık 2019, Cuma
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Borsa’da kasım şampiyonu Kartal

Borsa’da kasım şampiyonu Kartal

  ve Ticaret AŞ, 'da kasım ayında yüzde 68,2 ile yatırımcısına en fazla kazandıran spor şirketi oldu. Analistler, yeni yönetimin göreve başlamasının ardından yatırımcıların Beşiktaş hisselerine olan ilgisinin arttığını belirtti.

ve Ticaret AŞ, 'da kasım ayında yüzde 68,2 ile yatırımcısına en fazla kazandıran spor şirketi oldu. Analistler, yeni yönetimin göreve başlamasının ardından yatırımcıların Beşiktaş hisselerine olan ilgisinin arttığını belirtti. Beşiktaş'ı yüzde 48,2 ile Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği takip etti. Trabzonspor'un 'de aldığı başarılı sonuçlar hisse performansını olumlu etkiledi.
  1. 13.12.2019
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