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13 Aralık 2019, Cuma
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Artırma talebimiz olmadı!

Artırma talebimiz olmadı!

, “ sezonu için kabul edilebilir sapma tutarının %30’dan, %40’a çıkartılması yönünde bizatihi talebimiz söz konusu olmamıştır” açıklamasını yaptı.

Kulübü, 'nin Talimatı'nın 'Kulüplerin Takım Harcama Limitlerinin Hesaplanması" bölümünde sezonu için kabul edilebilir sapma tutarının %30'dan %40'a yükseltilmesi kararı hakkında bir açıklama yayımladı.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"TFF'nin 28.11.2019 tarihli yazısı ile Kulübümüzün 2019/2020 sezonu için geçerli olan Takım Harcama Limiti için kabul edilebilir sapma oranı olan 30%'u aştığı bildirilmiş ve limiti aşan kulüpler için yeni oyuncu tescili yapılamayacağı belirtilerek, aşım durumunda uygulanacak müeyyideler tarafımıza tekrar hatırlatılmış olup, bu hususların karşılıklı görüşüleceği bir toplantı planlanmıştır. TFF Kulüp Lisans Kurulu ile 6 Aralık 2019 günü gerçekleştirilen toplantıda Takım Harcama Limiti hesaplama yöntemine ilişkin ortak mutabakat sağlamak adına teknik aksaklıklar ve uygulama problemleri dile getirilmiştir. Söz konusu teknik aksaklıkların ortadan kaldırılması halinde Kulübümüzün Takım Harcama Limitine uyum konusunda herhangi bir ihlal durumu yaşamamakta olduğu tarafımızca Kurul'a belirtilmiştir. Söz konusu toplantıda 2019-2020 sezonu için kabul edilebilir sapma tutarının %30'dan, %40'a çıkartılması yönünde bizatihi bir talebimiz söz konusu olmamıştır. Kulübümüz mali durumuna uygun olarak faaliyetlerini planlamak ve sürdürmek konusundaki kararlılığını tavizsiz şekilde devam ettirecektir."
  1. 13.12.2019
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