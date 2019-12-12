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12 Aralık 2019, Perşembe
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Wolves - | CANLI

Wolves - Beşiktaş | CANLI

K Grubu'nda temsilcilerimizden , deplasmanda İngiliz ekibi ile karşı karşıya geliyor. Gruptan çıkma şansını kaybeden siyah-beyazlıların zorlu mücadelesinin canlı anlatımı fotomac.com.tr'de...

K Grubu'nda temsilcimiz , son maçında ile deplasmanda karşı karşıya geliyor. Karşılaşmanın canlı anlatımı fotomac.com.tr'de...




İLK 11'LER

Beşiktaş: Utku, Kerem Kalafat, Necip Uysal, Erdoğan Kaya, Rebocho, Erdem Seçgin, Oğuzhan, Lens, Güven Yalçın, Boyd, Umut Nayir

WOLVES: Ruddy, Bennett, Buur, Vinagre, Coady, Kilman, Moutinho, Dendoncker, Moutinho, Neto, Cutrone

UEFA Avrupa Ligi K Grubu son hafta maçında temsilcisi Wolverhampton'a konuk olan siyah-beyazlı ekip, rakibi karşısına yedek ağırlıklı bir kadroyla çıktı.

İngiltere kadrosuna Loris Karius, , Domagoj Vida, , Atiba Hutchinson, Adem Ljajic ve gibi önemli oyuncuları dahil etmeyen teknik direktör , Wolverhampton karşısında Süper Lig'de fazla şans vermediği oyuncuları oynattı.

Kalede Utku Yuvakuran'a şans veren Avcı; Kerem Kalafat, Erdoğan Kaya, Erdem Seçgin, Oğuzhan Özyakup, Güven Yalçın ve Tyler Boyd gibi oyunculara görev verdi.

Avcı, ayrıca Necip Uysal, Pedro Rebocho, Jeremain Lens ile Umut Nayir'i son maçta görevlendirdi.

UTKU YUVAKURAN BU SEZON İLK KEZ AVRUPA'DA OYNADI

Karius'un yokluğunda Wolverhampton maçında ilk 11'de şans bulan kaleci Utku Yuvakuran, Avrupa kupalarında bu sezon ilk kez şans buldu.

Bu sezon Süper Lig'de Demir Grup Sivasspor ve Ziraat Kupası'ndaki Anagold 24Erzincanspor maçlarında ilk 11'de sahaya çıkan Utku, uzun bir aradan sonra Avrupa heyecanı yaşadı.

Siyah-beyazlı takımın 22 yaşındaki file bekçisi, UEFA Avrupa Ligi elemelerinde Partizan ile İstanbul'da oynanan maçta ilk 11'de sahaya çıkmıştı.

ERDOĞAN KAYA VE KEREM KALAFAT'IN İLK AVRUPA MAÇI

Beşiktaş'ın 18 yaşındaki stoperi Erdoğan Kaya ile sağ beki Kerem Kalafat, siyah-beyazlı formayla ilk kez Avrupa kupası maçında forma giydi.

Siyah-beyazlı ekibin yedek kulübesinde ise Ersin Destanoğlu, Doğukan Özkan, Enzo Roco, Muhammed Elneny, İlkay İşler, Rıdvan Yılmaz, Abdoulay Diaby yer aldı.

  1. 12.12.2019
  2. Güncelleme: 12.12.2019 23:21
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