Wolverhampton - Beşiktaş maçı saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi?
UEFA Avrupa Ligi K Grubu'nda temsilcilerimizden Beşiktaş, deplasmanda İngiliz ekibi Wolverhampton ile karşı karşıya geliyor. Gruptan çıkma şansını kaybeden siyah-beyazlıların zorlu mücadelesi öncesi futbolseverlerin merak ettiği Wolves - Beşiktaş maçı saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi? gibi soruların yanıtlarını haberimizden bulabilirsiniz.
Wolves - Beşiktaş maçını uydudan şifresiz veren kanal var mı? UEFA Avrupa Ligi K Grubu'nda temsilcimiz Beşiktaş, son maçında Wolverhampton ile deplasmanda karşı karşıya geliyor.
Bu akşam Molineux Stadı'nda oynanacak Wolves - Beşiktaş maçı Türkiye saatiyle 23.00'de başlayacak.
WOLVES - BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?
Wolves - Beşiktaş maçı şifresiz veren kanaldan yayınlanmayacak. Wolves - Beşiktaş maçını beIN Sports 1 kanalı canlı yayınlayacak.
Bu maç öncesinde temsilcimiz Beşiktaş grupta 3 puanla son sırada yer alıyor. Wolves ise 10 puanda ve ikinci sırada. Beşiktaş'ın matematiksel olarak gruptan çıkma şansı bulunmuyor.
Beşiktaş'ın Wolves maçı kadrosunda genç isimler yer alıyor.
Beşiktaş'ta Abdullah Avcı, bu mücadelenin kadrosuna Burak Yılmaz, Atiba, Gökhan Gönül, Domagoj Vida, Caner Erkin, Loris Karius'u dahil etmedi.
Burak Yılmaz'ı serum yediği için Gökhan ve Atiba'yı da sakatlık riski olduğu için İngiltere'ye götürmeyen Abdullah Avcı, Vida, Caner ve Karius'u da kendi isteğiyle kadronun dışında tuttu.
MUHTEMEL 11'LER
BEŞİKTAŞ: Utku, Necip, Erdoğan, Roco, Rebocho, Elneny, Oğuzhan, Lens, Diaby, Boyd, Umut
WOLVES: Patricio, Coady, Saiss, Dendoncker, Doherty, Neves, Castro, Moutinho, Patrick Cutrone, Jota, Traore
- 12.12.2019
- Güncelleme: 12.12.2019 17:17
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ismiMİZ yav he he
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Toplam 10
Yorum
Aytekin Sorumlu sensen " FATURAYI" öde " İSTİFA" et adam. Hiç bir öngörün tutmadı. Kulübü yine iflasın eşiğine getirdin.
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