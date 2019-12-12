Wolverhampton - Beşiktaş maçı saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi? - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
12 Aralık 2019, Perşembe
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- maçı saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi?

Wolverhampton - Beşiktaş maçı saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi?

K Grubu'nda temsilcilerimizden , deplasmanda İngiliz ekibi ile karşı karşıya geliyor. Gruptan çıkma şansını kaybeden siyah-beyazlıların zorlu mücadelesi öncesi futbolseverlerin merak ettiği Wolves - Beşiktaş maçı saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi? gibi soruların yanıtlarını haberimizden bulabilirsiniz.

Wolves - maçını uydudan şifresiz veren kanal var mı? K Grubu'nda temsilcimiz Beşiktaş, son maçında ile deplasmanda karşı karşıya geliyor.

Bu akşam Molineux Stadı'nda oynanacak Wolves - Beşiktaş maçı saatiyle 23.00'de başlayacak.

WOLVES - BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?

Wolves - Beşiktaş maçı şifresiz veren kanaldan yayınlanmayacak. Wolves - Beşiktaş maçını beIN Sports 1 kanalı canlı yayınlayacak.

Bu maç öncesinde temsilcimiz Beşiktaş grupta 3 puanla son sırada yer alıyor. Wolves ise 10 puanda ve ikinci sırada. Beşiktaş'ın matematiksel olarak gruptan çıkma şansı bulunmuyor.

Beşiktaş'ın Wolves maçı kadrosunda genç isimler yer alıyor.

Beşiktaş'ta , bu mücadelenin kadrosuna , Atiba, , Domagoj Vida, , Loris Karius'u dahil etmedi.

Burak Yılmaz'ı serum yediği için Gökhan ve Atiba'yı da sakatlık riski olduğu için 'ye götürmeyen Abdullah Avcı, Vida, Caner ve Karius'u da kendi isteğiyle kadronun dışında tuttu.

MUHTEMEL 11'LER

BEŞİKTAŞ: Utku, Necip, Erdoğan, Roco, Rebocho, Elneny, Oğuzhan, Lens, Diaby, Boyd, Umut

WOLVES: Patricio, Coady, Saiss, Dendoncker, Doherty, Neves, Castro, Moutinho, Patrick Cutrone, Jota, Traore

  1. 12.12.2019
  2. Güncelleme: 12.12.2019 17:17
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