Lens için teklif yok
Yönetici Erdal Torunoğulları'nın, Hollanda'da Oğuzhan, Necip ve Lens'in menajeri Kees Vos'la da bir araya geldiği öğrenildi. "Gitmeyeceğim" diyen Lens'i ikna etmesinin zor olduğunu söyleyen Vos'un, Feyenoord'dan kimsenin de kendisiyle temas kurmadığını itiraf ettiği; Oğuzhan konusunda ise oyuncudan kendisine gelen bir istek olmadığını, Beşiktaş'tan ayrılma konusunda bir planı olup olmadığını bilmediğini anlattı.
Yönetici Erdal Torunoğulları'nın, Hollanda'da Oğuzhan, Necip ve Lens'in menajeri Kees Vos'la da bir araya geldiği öğrenildi. "Gitmeyeceğim" diyen Lens'i ikna etmesinin zor olduğunu söyleyen Vos'un, Feyenoord'dan kimsenin de kendisiyle temas kurmadığını itiraf ettiği; Oğuzhan konusunda ise oyuncudan kendisine gelen bir istek olmadığını, Beşiktaş'tan ayrılma konusunda bir planı olup olmadığını bilmediğini anlattı.
- 12.12.2019
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Toplam 1
Yorum
eyyupk bu proje büyük inşaallah gereken desteği görürsünüz
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Toplam 1
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eyyupk eren zaten perfonmansını kaybetmişti geçmiş olsun Allah şifa versin emeklilk zamanı geldi.
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Toplam 2
Yorum
fatih acar külübün mali yapısı ortada umut iyi bir golcü bize genç ve ucuz yetenekli oyuncular gerekli
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