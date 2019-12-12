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12 Aralık 2019, Perşembe
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için teklif yok

Lens için teklif yok

'nın, 'da , Necip ve 'in menajeri 'la da bir araya geldiği öğrenildi. "Gitmeyeceğim" diyen Lens'i ikna etmesinin zor olduğunu söyleyen Vos'un, Feyenoord'dan kimsenin de kendisiyle temas kurmadığını itiraf ettiği; Oğuzhan konusunda ise oyuncudan kendisine gelen bir istek olmadığını, 'tan ayrılma konusunda bir planı olup olmadığını bilmediğini anlattı.

Yönetici Erdal Torunoğulları'nın, 'da , Necip ve 'in menajeri 'la da bir araya geldiği öğrenildi. "Gitmeyeceğim" diyen Lens'i ikna etmesinin zor olduğunu söyleyen Vos'un, Feyenoord'dan kimsenin de kendisiyle temas kurmadığını itiraf ettiği; Oğuzhan konusunda ise oyuncudan kendisine gelen bir istek olmadığını, 'tan ayrılma konusunda bir planı olup olmadığını bilmediğini anlattı.

  1. 12.12.2019
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