Beşiktaş'ın ilk 11'i belli oldu! Avcı'dan sürpriz karar

UEFA Avrupa Ligi K Grubu'nda temsilcimiz Beşiktaş, son maçında Wolverhampton ile deplasmanda karşı karşıya geliyor.

Bu akşam Molineux Stadı'nda oynanacak Wolves - Beşiktaş maçı Türkiye saatiyle 23.00'de başlayacak.



İLK 11'LER



Beşiktaş: Utku, Kerem Kalafat, Necip Uysal, Erdoğan Kaya, Rebocho, Erdem Seçgin, Oğuzhan, Lens, Güven Yalçın, Boyd, Umut Nayir



WOLVES: Ruddy, Bennett, Buur, Vinagre, Coady, Kilman, Moutinho, Dendoncker, Moutinho, Neto, Cutrone

WOLVES - BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?

Wolves - Beşiktaş maçı şifresiz veren kanaldan yayınlanmayacak. Wolves - Beşiktaş maçını beIN Sports 1 kanalı canlı yayınlayacak.

Bu maç öncesinde temsilcimiz Beşiktaş grupta 3 puanla son sırada yer alıyor. Wolves ise 10 puanda ve ikinci sırada. Beşiktaş'ın matematiksel olarak gruptan çıkma şansı bulunmuyor.

Beşiktaş'ın Wolves maçı kadrosunda genç isimler yer alıyor.

Beşiktaş'ta Abdullah Avcı, bu mücadelenin kadrosuna Burak Yılmaz, Atiba, Gökhan Gönül, Domagoj Vida, Caner Erkin, Loris Karius'u dahil etmedi.

Burak Yılmaz'ı serum yediği için Gökhan ve Atiba'yı da sakatlık riski olduğu için İngiltere'ye götürmeyen Abdullah Avcı, Vida, Caner ve Karius'u da kendi isteğiyle kadronun dışında tuttu.