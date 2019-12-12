Beşiktaş'ın ilk 11'i belli oldu! Avcı'dan sürpriz karar
UEFA Avrupa Ligi K Grubu'nda temsilcilerimizden Beşiktaş, deplasmanda İngiliz ekibi Wolverhampton ile karşı karşıya geliyor. Gruptan çıkma şansını kaybeden siyah-beyazlıların zorlu mücadelesi öncesi sahaya çıkacağı ilk 11 belli oldu.
UEFA Avrupa Ligi K Grubu'nda temsilcimiz Beşiktaş, son maçında Wolverhampton ile deplasmanda karşı karşıya geliyor.
Bu akşam Molineux Stadı'nda oynanacak Wolves - Beşiktaş maçı Türkiye saatiyle 23.00'de başlayacak.
İLK 11'LER
Beşiktaş: Utku, Kerem Kalafat, Necip Uysal, Erdoğan Kaya, Rebocho, Erdem Seçgin, Oğuzhan, Lens, Güven Yalçın, Boyd, Umut Nayir
WOLVES: Ruddy, Bennett, Buur, Vinagre, Coady, Kilman, Moutinho, Dendoncker, Moutinho, Neto, Cutrone
WOLVES - BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?
Wolves - Beşiktaş maçı şifresiz veren kanaldan yayınlanmayacak. Wolves - Beşiktaş maçını beIN Sports 1 kanalı canlı yayınlayacak.
Bu maç öncesinde temsilcimiz Beşiktaş grupta 3 puanla son sırada yer alıyor. Wolves ise 10 puanda ve ikinci sırada. Beşiktaş'ın matematiksel olarak gruptan çıkma şansı bulunmuyor.
Beşiktaş'ın Wolves maçı kadrosunda genç isimler yer alıyor.
Beşiktaş'ta Abdullah Avcı, bu mücadelenin kadrosuna Burak Yılmaz, Atiba, Gökhan Gönül, Domagoj Vida, Caner Erkin, Loris Karius'u dahil etmedi.
Burak Yılmaz'ı serum yediği için Gökhan ve Atiba'yı da sakatlık riski olduğu için İngiltere'ye götürmeyen Abdullah Avcı, Vida, Caner ve Karius'u da kendi isteğiyle kadronun dışında tuttu.
- 12.12.2019
- Güncelleme: 12.12.2019 22:09
- Juventus'ta Merih Demiral şoku! Şampiyonlar Ligi'ne damga vurmuştu
- Leicester'dan Çağlar Söyüncü'nün transferiyle ilgili net ifadeler! Ocak ayında...
- Fenerbahçe'de flaş Moses ve Mevlüt gelişmesi!
- Galatasaray'dan 6 milyonluk teklif! Belhanda'nın yerine...
- Premier Lig ekibinden Beşiktaş'ın yıldızına kanca!
-
Galatasaray'da Fatih Terim: Sorumlusu benim
Toplam 12
Yorum
MECİT Sorumlusu benim demekle olmaz, Galatasarayın kaybı olan 24 milyon euroyu da ödeyeceksin!!!!!! sonra da herkes özür dileyip bu işi bırak!!!!!
-
Galatasaray'da Fatih Terim: Sorumlusu benim
Toplam 12
Yorum
Dost Sorumlusu benim değince her şey haloluyormu?
-
Galatasaray tarihinde görülmemişti! Şampiyonlar Ligi'nde utandıran rakam...
Toplam 1
Yorum
savaşan kartal olşun bişim uefa çupamış vayyy :D:D:D
Beşiktaş'ın ilk 11'i belli oldu! Avcı'dan sürpriz karar haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.