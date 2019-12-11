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11 Aralık 2019, Çarşamba
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'dan flaş ve sözleri

Mustafa Kaplan'dan flaş Umut Nayir ve Tyler Boyd sözleri

Son haftaların formda golcüsü Nayir'i yetiştiren Kaplan, eski talebesine övgüler yağdırdı... 26 yaşındaki golcü futbolcu için “Oyun tarzı olarak İngiliz santrforları andırıyor” yorumunu yapan , 'un formsuzluğuyla ilgili de çok konuşulacak açıklamalar yaptı.

forması altında 'ya attığı iki gol ile galibiyeti getiren 'i, kendisini keşfeden isimler arasında gösterilen konuşan Kaplan, Sabah'a özel açıklamarda bulundu. eski talebesine övgüler yağdırıp İngiliz futbolunun efsane ismi 'e benzetti. İşte 'ın sözleri:

ÖNEMLİ TRANSFERLER YAPABİLECEĞİNİ TAHMİN EDİYORDUK
"Umut Nayir'i Ankara'da yıllar önce ilk gördüğümüzde bir yerlere gelebileceğini ve önemli transferler yapabileceğini tahmin edebiliyorduk. O gün olan azminden hiçbir şey kaybetmedi. İlk olarak Gençlerbirliği'nde bir yaz okulu gibi bir süreçten geçiyor ama sonrasında Ankaragücü'ne geliyor. 2012-2013 sezonunda yasağımızın da olduğu bir dönemde kendisine formayı verdim ve beni de pişman etmedi.

BU GOLLER ONUN KARAKTERI!
Oyun tarzı olarak bana İngiliz santrforları hatırlatıyor. Mesela Gary Lineker'in aynısı olduğunu söyleyebilirim. İki ayağını da iyi kullanan, hücum presinden vazgeçmeyen biridir. Beşiktaş forması altında Kasımpaşa maçında attığı goller onun oyun karakterinin bir sonucuydu. Umut'un asla pes etmeyen bir yapısı vardır. Bu yüzden de onu maçta beş dakika da oynatsanız 90 dakika da oynatsanız verim alabilirsiniz. Kendisini daima hazır tutar ve kenarda beklediği için de motivasyonunu düşürmez."

BURAK'IN VELİAHTI OLUR
Beşiktaş'a transferi gerçekleştiğinde hem Umut için hem de Beşiktaş adına iyi bir hamle olduğunu düşündüm. emekli olduğunda takımın gözü kapalı forma verebileceği bir oyuncusu var. Burak'ın veliahtı Umut olur. Bu Milli Takım'da da böyle olacaktır. Kendisini yetiştirmekten geri kalmayan, kültürlü, sürekli okuyan ve pes etmeyen bir oyuncunun başarabileceklerinin sınırı yoktur.

EURO 2020'YE GİDEBİLİR
Umut Nayir'in Avrupa Şampiyonası'na da gitmesi kimseyi şaşırtmamalı. Bu motivasyon ve enerjiyle daha fazla süre alacaktır ve hocanın da dikkatini çekecektir. Daha önceleri ile konuştuğumuzda Umut'un üzerinde durulması gerektiğini belirtmiştim.

EN GOLCÜ KARTAL
Umut Nayir, siyah beyazlıların da şu anda en golcü oyuncusu durumunda. 13 maça çıkan Umut, dördü lig, biri kupa ve biri de Avrupa Ligi olmak üzere toplamda 6 gol atarak, kaptan Burak Yılmaz'ı da geride bıraktı.

TYLER BOYD'UN FELEĞİ ŞAŞTI
Geçen sezon A.Gücü'ndeki performansı ile göz dolduran 'un Beşiktaş'ta bekleneni verememesine de değindi Mustafa Kaplan. 'da ABD'li oyuncunun değiştiğini belirten Kaplan, "Beşiktaş'ta o da kendini bulabilir ama ısrar edilmesi lazım. Adam İstanbul'u görünce feleğini şaşırdı. Kolay değil. Savunması olmayan bir oyuncu. Bu sorun yaratabilir ancak o da toparlanırsa Beşiktaş'ı rahatlatır" dedi.

LINEKER KİMDİR?
İngiliz futbolunun efsane golcüsü Gary Lineker, ile iki 'nda boy gösterip toplam 10 gol atmış, 1986 Meksika'da 6 golle krallık tacını takmıştı.

  1. 11.12.2019
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