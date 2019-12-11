Beşiktaş'ın İngiltere kafilesi belli oldu! 7 yıldız götürülmedi... - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
11 Aralık 2019, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Beşiktaş Haberleri Beşiktaş'ın İngiltere kafilesi belli oldu! 7 yıldız götürülmedi...

'ın kafilesi belli oldu! 7 yıldız götürülmedi...

Beşiktaş'ın İngiltere kafilesi belli oldu! 7 yıldız götürülmedi...

'nde gruptan çıkma şansı olmayan temsilcimiz , Wolverhampton ile deplasmanda formalite maçına çıkacak. Siyah-Beyazlılarda ilk 11'de forma giyen 7 futbolcu 'ye götürülmedi.

'nde grup etabında son maçlar oynanacak. Temsilcimiz , deplasmanda Wolverhampton ile karşılaşacak. Gruptan çıkma şansı kalmayan , bu karşılaşma için 7 yıldızını 'ye götürmedi.

İşte Beşiktaş'ın kamp kadrosu;


Beşiktaş'ın Wolverhampton maçı kadrosunda , , , Domagoj Vida, Loris Karius, Adem Ljajic ve Atiba yer almadı.

  1. 11.12.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Beşiktaş'ın İngiltere kafilesi belli oldu! 7 yıldız götürülmedi... haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
BİZE ULAŞIN