UEFA Avrupa Ligi'nde gruptan çıkma şansı olmayan temsilcimiz Beşiktaş, Wolverhampton ile deplasmanda formalite maçına çıkacak. Siyah-Beyazlılarda ilk 11'de forma giyen 7 futbolcu İngiltere'ye götürülmedi.
UEFA Avrupa Ligi'nde grup etabında son maçlar oynanacak. Temsilcimiz Beşiktaş, deplasmanda Wolverhampton ile karşılaşacak. Gruptan çıkma şansı kalmayan Kara Kartal, bu karşılaşma için 7 yıldızını İngiltere'ye götürmedi.
İşte Beşiktaş'ın kamp kadrosu;
Beşiktaş'ın Wolverhampton maçı kadrosunda Burak Yılmaz, Caner Erkin, Gökhan Gönül, Domagoj Vida, Loris Karius, Adem Ljajic ve Atiba yer almadı.
- 11.12.2019
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Beşiktaş Avrupa Ligi'nde Wolverhampton'la karşılaşacak
Toplam 1
Yorum
Karakartallı Beşiktaş'ın prestij maçıdır. Sahaya gençler çıksın. Belki kazanacağımız oyuncular vardır.
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"CAS'a gideceğiz"
Toplam 1
Yorum
ŞİMAL YILDIZI ADAM GİBİ ADAM
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Fenerbahçe'den Alper’e son şans
Toplam 2
Yorum
Outoforfer1907 Son şansımı kalmış yazıklar olsun. Bu adam bal Ligi'nde bile oynayamaz. Buna verilecek süre Ferdiye verilsin. Alper gitsin inşaatta çalışsın
Beşiktaş'ın İngiltere kafilesi belli oldu! 7 yıldız götürülmedi... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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