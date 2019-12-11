Beşiktaş'ın İngiltere kafilesi belli oldu! 7 yıldız götürülmedi...

UEFA Avrupa Ligi'nde grup etabında son maçlar oynanacak. Temsilcimiz Beşiktaş, deplasmanda Wolverhampton ile karşılaşacak. Gruptan çıkma şansı kalmayan Kara Kartal, bu karşılaşma için 7 yıldızını İngiltere'ye götürmedi.

İşte Beşiktaş'ın kamp kadrosu;





Beşiktaş'ın Wolverhampton maçı kadrosunda Burak Yılmaz, Caner Erkin, Gökhan Gönül, Domagoj Vida, Loris Karius, Adem Ljajic ve Atiba yer almadı.