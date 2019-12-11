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11 Aralık 2019, Çarşamba
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3 maçta 9 puana 15 bin euro prim

3 maçta 9 puana 15 bin euro prim

'ta Ümraniye'ye adeta üs kuran Başkan Çebi'den prim müjdesi geldi. G.Saray maçının da aralarında bulunduğu 3 için 8 bin euro'luk prim veren Başkan Çebi, ikinci 3 maç için de 5 bin euro daha prim verdi.

'ta Ümraniye'ye adeta üs kuran Başkan Çebi'den prim müjdesi geldi. G.Saray maçının da aralarında bulunduğu 3 için 8 bin euro'luk prim veren Başkan Çebi, ikinci 3 maç için de 5 bin euro daha prim verdi. Çebi'nin asıl bombası ise aralarında F.Bahçe derbisinin de bulunduğu ilk yarının kalan 3 maçından çıkarılacak 9 puana 15 bin euro'luk prim sürprizi oldu. 3 maçı da kazanmaları durumunda ilk yarıyı lider tamamlayacaklarına inanan , "9 puana 15 bin euro" müjdesini verdi.

  1. 11.12.2019
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