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10 Aralık 2019, Salı
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Bitirim ikili

Bitirim ikili

’ın iki tecrübeli ismi ve , bu sezon ligde atılan 11 gole direkt katkıda bulunarak siyah-beyazlı takımı kanatlandırdı.

'ta ve 'ün performansları dikkat çekiyor. Özellikle maçında beraberliği getiren golü atan Caner, bu sezonki 2. golüne imza atarken, Gökhan da hem Caner hem de Umut'a yaptığı asistle galibiyeti getiren isimler oldu. İki futbolcu bu sezon 11 gole direkt katkıda bulundu. ve Kasımpaşa maçlarında fileleri havalandıran ve bunun yanında ligde 6 asist yapan 31 yaşındaki solak yıldız Caner, geride kalan 14 haftada tam 8 gole direkt etki etti. Gökhan da asistleriyle takımının hücum gücüne katkı sağladı. filelerini havalandırdıktan 1 hafta sonra Kasımpaşa karşısında 2 asist yaptı. Caner ve Gökhan ikilisi, geride kalan 14 haftada Beşiktaş'ın 11 golüne direkt etki ederek siyah-beyazlıların zirve yarışında yer almasında pay sahibi oldu.

Pazar günü 'u konuk edecek olan siyahbeyazlılarda Victor Ruiz, , Mohamed Elneny ve , 3'er sarı kartla sınırda olan futbolcular. Bu isimler de Yeni maçında kart görmesi halinde derbisinde forma giyemeyecek.
  1. 10.12.2019
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