Avrupa’da bile yok

Süper Lig'in 14. haftasında Kasımpaşa'yı 3-2 yenen Beşiktaş, Avrupa'da en hızlı yükselen takım oldu. Siyahbeyazlı takım, Avrupa'nın en büyük 5 futbol ligi kabul edilen İngiltere (Premier Lig), İspanya (La Liga), İtalya (Serie A), Almanya (Bundesliga) ve Fransa (Ligue 1) dahil olmak üzere geriden zirve mücadelesine katılan takım olarak dikkati çekti. Ligde üst üste 6 maçını kazanan Beşiktaş, 14. hafta sonunda 8 galibiyet, üçer beraberlik ve yenilgiyle 27 puan toplayarak 2. sıraya kadar yükseldi ve şampiyonluk iddialarını güçlendirdi. Avrupa Lig'lerinde ise durum şöyle:



İTALYA SERİE A

İtalya Seria A'da ise İnter, Juventus ve Lazio ilk 3 sırada. Inter ile Juventus sezon başından beri zirve yarışının içerisinde yer alırken, 6'ıncı haftayı 6'ıncı sırada tamamlayan Lazio ise, 15'inci hafta sonunda 3'üncü sıraya çıktı.



İNGİLTERE PREMİER

İngiltere'de 16. hafta geride kalırken ilk 3 sırada yer alan Liverpool, Leicester ve Manchester City, fazla iniş çıkış yaşamadan zirve mücadelesini sürdürüyor. En önemli çıkışı yapan takım Tottenham oldu. 12. haftada 14. sırada kalan Tottenham, 16. haftada 6. sıraya kadar geldi.



ALMANYA BUNDESLİGA

Bundesliga'da 14. hafta sonunda ilk üç sırayı paylaşan Mönchengladbach, Leipzig ve B Dortmund genelde zirveye yakın bir mücadele sergilediler. Söz konusu ligde sadece Borussia Dortmund, 6. haftada 8. sırada kalırken, 14. haftada 3'üncülüğe kadar çıkabildi.



İSPANYA LA LİGA

İspanya La Liga'da lider Barcelona, 5'inci haftayı 8. sırada bitirdikten sonra 16. hafta da liderliğe kadar yükselmeyi başardı. Şu anda ikinci ve üçüncü sırada bulunan Real Madrid ile Sevilla, Barcelona'dan puan olarak fazla gerilere düşmeden zirve yarışını sürdürüyorlar.



FRANSA LİGUE 1

Fransa Lig 1'de 16. hafta geride kalırken, PSG ilk haftadan itibaren zirvenin içinde yer aldı. Ligde 2. sırada bulunan Marsilya ise sezona kötü başlamasına rağmen 6. haftayı 5. sırada tamamladı. Söz konusu haftayı 6. sırada geçen Lille de 16. haftada 3'üncülüğe yükseldi.



8 MAÇTA 22 PUAN TOPLADI

Kasımpaşa deplasmanında 26 yaşındaki forvet Umut Nayir'in 90+5'te attığı golle 3-2 kazanan ve üst üste 6. galibiyetini alarak ligde 2. sıraya yükselen Beşiktaş durdurulamıyor. Siyah- beyazlılar son 8 lig maçında 22 puan kazanırken, ligde 14 sıra yukarı tırmandı.



4 EKSİKLİ İDMAN

Beşiktaş, ara vermeden UEFA Avrupa Ligi'nde İngiltere temsilcisi Wolverhampton ile deplasmanda yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı. Antrenmana tedavileri ve rehabilitasyon süreçleri devam eden Dorukhan, Douglas, Kartal Kayra Yılmaz ile N'Koudou katılmadı. Victor Ruiz'e ise sahada özel program uygulandı.



YARIN UÇUYORLAR

Bugünü izinli geçirecek siyah-beyazlı ekip, Wolverhampton maçı hazırlıklarını 11 Aralık Çarşamba günü İstanbul'da gerçekleştireceği çalışmayla tamamlayacak. Beşiktaş, aynı gün özel uçakla İngiltere'ye gidecek. Teknik direktör Abdullah Avcı, TSİ 22.30'da maçın oynanacağı statta bir basın toplantısı düzenleyecek.