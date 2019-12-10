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10 Aralık 2019, Salı
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Atiba yine kendini aştı

Atiba yine kendini aştı

maçında rakip sahada 66 isabetli pas atan Atiba, bu sezon rekorunu kırdı.

maçında rakip sahada 66 isabetli pas atan Atiba, bu sezon rekorunu kırdı. Toplam 104 kez topla buluşan Kanadalı oyuncu, ayrıca yüzde 94.6 gibi çok yüksek bir pas yüzdesi yakaladı. Sadece 2 top kaybetti, 4 uzun topundan 3'ü yerini buldu. Bu da yetmedi, 3 kez de adam geçti.
  1. 10.12.2019
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